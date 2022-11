Agricultura licita en Andalucía 900 millones en cuatro años para depuración de agua en 361 proyectos

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha asegurado este miércoles que su departamento ha licitado unos 900 millones de euros en cuatro años en obras públicas de depuración de agua, dando como resultado "un récord": 35 depuradoras finalizadas, 48 obras a punto de acabar, 118 en licitación avanzada y en total 361 proyectos. "Nos estamos dando prisa para dejar atrás ese capítulo negro de la depuración en Andalucía", ha indicado.

En su intervención en comisión parlamentaria, Crespo ha sostenido que "la depuración es parte fundamental de la política de la Junta" porque "habrá algo más ecológico que depurar las aguas residuales". Por esto, ha afirmado que "la depuración es una realidad en Andalucía y la ambición es terminarla en todos los rincones" de la comunidad.

En este sentido, ha detallado que su Consejería ha adjudicado un 37,8% del total adjudicado de la Junta y ocho de cada diez euros adjudicados por su cartera han ido a obras hidráulicas. "Le hemos dado la vuelta al calcetín con la gestión del agua después de los socialistas", ha afirmado.

La consejera también ha llamado la atención sobre "las sanciones millonarias" que encontró de la Unión Europea (UE) en este ámbito, pero ha informado que de los doce millones que encontraron de sanción, "solo quedan 600.000 euros".

Por último, ha recordado que en el plan SOS (Soluciones y Obras frente a la Sequía) la Junta "auxilia" al Estado en las obras de las depuradoras más grandes, financiando al 50%, y también "arrima el hombro" y ofrece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) encargarse de los tratamientos de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) cuando ellos den 20 hectómetros cúbicos de agua regenerada.

Además, ha indicado que el Gobierno andaluz ha aumentado del 20% al 39% su aportación para la depuración de aguas en los municipios de 2.000 a 5.000 habitantes, junto a los fondos Next Generation.

LA OPOSICIÓN CRITICA "FALTA DE RIGOR" EN LA INFORMACIÓN

En el turno de intervención de los grupos, la socialista Ana María Romero ha criticado "la falta de seriedad y rigor" en la información que ofrece la consejera y ha reprochado que presenten nuevos planes "sin decir" de dónde saldrán los fondos. Así, ha lamentado que la consejera "movilice muchos fondos en su discurso, pero poco en el territorio".

Asimismo, ha instado a ejecutar de manera "urgente" las obras de interés de la comunidad y acometer la depuración con especial atención en municipios de pequeño tamaño.

Desde Vox, el diputado Alejandro Hernández ha apuntado que, "buceando" en la gestión del agua y viendo informes de cumplimiento, las cifras son "sonrojantes", con una actuación "tan negligente". "Andalucía, con clima seco y escasez de agua, que no se haya actuado, teniendo capacidad económica y apoyo legislativo, es imperdonable", ha lamentado.

"Nuestro grupo apoyará de manera decidida todas las actuaciones que se puedan proyectar y ejecutar para mejorar la gestión del agua, que es una necesidad primordial para todos los andaluces", ha subrayado.

Por su parte, el diputado de Por Andalucía Juan Antonio Delgado ha criticado que la consejera "dedique el tiempo a hablar de la herencia recibida y no de sus responsabilidades" y ha recordado que si no llueve las depuradoras no solucionan el problema, teniendo en cuenta que "los agricultores están en una situación muy complicada" y necesitan "cambiar el modelo".

Por último, el diputado del grupo 'popular' Mariano García ha recordado que a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), competencia del Gobierno central, le corresponde el 63% del territorio, mientras que a la Junta le corresponde el 33%, por lo que ha instado a la CHG a financiar y ejecutar obras de depuración.