Aiqbe incorpora a Ariema como nueva empresa asociada para reforzar impulso al hidrógeno verde

Aiqbe incorpora a la empresa Ariema como nueva empresa asociada. - AIQBE

HUELVA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) sigue creciendo con la incorporación de Ariema como nueva empresa asociada, un paso que refuerza su compromiso con la innovación industrial, la transición energética y el desarrollo del hidrógeno verde en la provincia.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, con esta adhesión, Aiqbe alcanza las 22 empresas y una entidad pública asociadas, consolidando un ecosistema industrial cada vez más sólido en Huelva. Todo ello en un año especialmente significativo en el que la asociación celebra su 40 aniversario al servicio de la industria y la sociedad onubenses.

Con más de 20 años de experiencia, Ariema es la empresa especializada en hidrógeno verde más veterana de España y la única de capital íntegramente español que cuenta con tecnología propia de electrólisis alcalina. La compañía desarrolla internamente todos sus sistemas, consolidándose como uno de los referentes tecnológicos a nivel nacional en este ámbito.

En este sentido, el presidente de Aiqbe, Juan del Olmo, ha destacado que la incorporación de Ariema es "un paso muy importante" para la asociación y todas las empresas asociadas del polo industrial onubense. "Sumamos a una empresa que es líder en un ámbito clave para el futuro de la industria. Su ingreso refuerza el posicionamiento de Huelva como enclave estratégico para la transición energética y para el desarrollo de nuevos proyectos".

Con la firma de este acuerdo, Ariema propone la instalación en Huelva de la primera planta de España dedicada a la fabricación integral de electrolizadores, un equipamiento esencial para la producción de hidrógeno verde. El proyecto prevé alcanzar una capacidad de 200 MW anuales y generar más de 300 empleos directos en la provincia.

Aiqbe continúa así reforzando su papel como punto de encuentro de las principales industrias y proyectos estratégicos vinculados al futuro energético e industrial de Huelva, impulsando la colaboración entre empresas, innovación tecnológica y sostenibilidad como ejes clave para el desarrollo económico y social de la provincia.