Alcalá de Guadaíra (Sevilla) contará con un nuevo Punto Limpio para mejorar la gestión de los residuos

Presentación del nuevo punto limpio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que contará con un nuevo Punto Limpio que complementará al actual Punto Limpio San Juan. La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha mostrado este miércoles el proyecto de la nueva instalación y ha destacado que "una ciudad que crece necesita servicios públicos que crezcan con ella, por ello ponemos cada vez más facilidades para que los vecinos puedan gestionar correctamente sus residuos y contribuir a mantener Alcalá limpia".

Según ha recogido el Consistorio en una nota, la regidora alcalareña ha visitado las dependencias de la empresa pública municipal Aira Gestión Ambiental, donde se han mostrado los detalles técnicos de esta nueva instalación. Ana Isabel Jiménez ha remarcado que "Alcalá es una ciudad en crecimiento que necesita seguir ampliando y modernizando sus infraestructuras y servicios públicos, facilitando el acceso de los vecinos a una correcta gestión de los residuos y el reciclaje".

De este modo, la Administración local ha señalado que el nuevo Punto Limpio de San Mateo contará con una inversión en construcción de 453.217 euros y tiene un plazo de ejecución de cinco meses. Se calcula que recibirá 18.000 visitas anuales y contará con una capacidad para gestionar 1.300 toneladas de residuos al año.

Así, permitirá ampliar la recogida separada, favorecer la recuperación de materiales y avanzar hacia un modelo de economía circular. Se ha diseñado para facilitar su utilización y mejorar la gestión de los residuos. La instalación contará con 1.431 metros, cinco grandes contenedores de 30 metros para residuos voluminosos y otras fracciones.

En este sentido, el Ayuntamiento ha apuntado que un total de 19 contenedores y arcones para recogida selectiva. Dispondrá de espacios específicos para residuos peligrosos y aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

En su interior, un circuito de circulación en sentido único con descarga de residuos a nivel, sin rampas ni escaleras, sistemas de videovigilancia, control de accesos y alumbrado LED. En definitiva, una instalación moderna, accesible y segura, diseñada para facilitar a los vecinos el depósito de sus residuos.

El nuevo punto limpio complementará al actual. El de San juan recibe entre 60 y 80 vehículos diarios, de lunes a viernes, entre 80 y 120 vehículos los sábados, cuando se registra la mayor afluencia, y de 50 a 70 vehículos los domingos.

Más de 25.000 entradas anuales estimadas a partir de las medias de utilización facilitadas por Aira Gestión Ambiental, siendo los residuos que más se depositan escombros y muebles y enseres domésticos. Estos datos permiten contextualizar la necesidad de ampliar las instalaciones municipales destinadas a la recogida separada de residuos. La utilización del actual punto limpio demuestra que hablamos de un servicio necesario, que forma parte del día a día de miles de vecinos de Alcalá.

MÁS SERVICIOS PARA EVITAR VERTIDOS INCONTROLADOS

Para el Ayuntamiento de Alcalá, la correcta gestión de escombros, muebles y otros residuos voluminosos es fundamental para mantener limpias nuestras calles y espacios públicos. El Ayuntamiento, a través de Aira Gestión Ambiental, ya dispone de un servicio gratuito de recogida de muebles y enseres domésticos, que complementa el funcionamiento de los puntos limpios.

El nuevo Punto Limpio San Mateo ampliará las alternativas para depositar estos residuos correctamente. La prevención de los vertidos incontrolados requiere tanto infraestructuras adecuadas como la colaboración ciudadana.

A este respecto, la alcaldesa ha incidido en que "nuestro compromiso es seguir poniendo los medios necesarios para mantener Alcalá limpia, pero también necesitamos la colaboración de todos. Los vecinos cuentan con servicios gratuitos para gestionar correctamente sus residuos". "Seguimos invirtiendo en infraestructuras ambientales que mejoran los servicios públicos y contribuyen a construir una Alcalá más sostenible", ha añadido.

Igualmente, Ana Isabel jiménez ha manifestado que "Alcalá sigue creciendo y queremos que ese crecimiento vaya acompañado de mejores servicios públicos. Con este segundo punto limpio ampliamos las infraestructuras ambientales de nuestra ciudad, facilitamos a los vecinos la correcta gestión de sus residuos y seguimos avanzando hacia una Alcalá más limpia, más sostenible y con mejores servicios para todos", ha concluido.

Según ha detallado el Consistorio,los puntos limpios son instalaciones fundamentales para depositar correctamente aquellos residuos domésticos que no pueden introducirse en los contenedores habituales. A su juicio, permiten gestionar residuos como escombros de pequeñas obras, muebles, electrodomésticos, restos de poda, aceites, pinturas, pilas y otros materiales.

Ha señalado que también facilitan la separación de residuos, su recuperación y reciclaje, contribuyendo a la economía circular. Son también una herramienta importante para prevenir los vertidos incontrolados en solares, caminos y espacios naturales. El nuevo equipamiento permitirá ampliar las alternativas gratuitas que el Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos para gestionar sus residuos.