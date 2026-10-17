Almería ha multiplicado por más de cinco su capacidad fotovoltaica desde 2019

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ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

De los 1.743 megavatios (MW) renovables de la provincia de Almería, casi el 70% corresponde a la energía solar fotovoltaica, lo que la sitúa como "la principal tecnología renovable". El crecimiento de las energías limpias en Almería "se ha apoyado especialmente en la expansión de esta tecnología", pasando de los 212,4 MW que tenía en 2019 hasta los 1.220 MW de junio de 2026, lo que supone multiplicar por más de cinco la capacidad fotovoltaica en este periodo.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación en una nota, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, en su análisis energético semestral, Almería ha sumado en el primer semestre de 2026 un total de 79,1 MW de potencia renovable instalada, todos ellos fotovoltaicos. Así, la provincia cuenta con 1.743 MW de potencia de generación eléctrica renovable, lo que representa el 8,9% de la potencia renovable instalada en Andalucía, que serían 19.518,4 MW.

De los más de mil megavatios con los que cuenta Almería, 232,3 MW corresponden a cerca de 16.300 instalaciones de autoconsumo conectadas a la red, lo que "contribuye a descentralizar la generación eléctrica y a reducir la dependencia energética de los consumidores, con presencia destacada en el ámbito industrial, además del residencial y comercial".

Por ello, la evolución fotovoltaica de los últimos años ha reflejado "un avance especialmente significativo a partir de 2021", cuando la potencia instalada pasó de 286 MW en ese ejercicio a 504,9 MW en 2022, y ha continuado su crecimiento hasta alcanzar los 576 MW en 2023, 700 MW en 2024 y 1.141 MW en 2025. De este modo, 2025 se ha presentado como un año "de fuerte expansión de la energía solar fotovoltaica", con un incremento de 441,3 MW respecto al ejercicio anterior.

En este sentido, Almería se encuentra "unida" a la energía solar desde 1981, cuando puso en marcha en el desierto de Tabernas la Plataforma Solar de Almería, considerada "uno de los centros de investigación más importantes a nivel mundial de la tecnología termosolar" y dependiente del Ciemat.

Además, la provincia cuenta con "una importante presencia de la energía eólica", con 510,8 MW de potencia instalada distribuidos entre 19 parques conectados a la red, instalaciones minieólicas aisladas y dos instalaciones de autoconsumo conectadas a la red eléctrica. Esta capacidad representa el 13,6% de la potencia eólica total instalada en Andalucía, que es de 3.744,6 MW.

La generación eléctrica renovable de Almería se completa con 8,4 MW de potencia hidroeléctrica, 2 MW de biogás procedente del vertedero de Gádor y 1,7 MW de biomasa. Así, este desarrollo renovable ha permitido que la provincia pase de 735,8 MW de potencia renovable total en 2019 a los 1.743 MW actuales.

DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE RENOVABLE DE ANDALUCÍA

En este contexto, el parque renovable de Andalucía se distribuye con la tecnología solar (fotovoltaica y termosolar) que concentra 14.816,2 MW, el 70,8% y 5,1%, respectivamente, del mix renovable. La eólica ocupa el segundo lugar con 3.744,6 MW y supone el 19,2% de la potencia total renovable. Le siguen las centrales hidráulicas con 639,5 MW (3,3%); y las plantas de generación eléctrica con biomasa y biogás que suman 313,6 MW a los que se añaden otros 4,5 MW de potencia oceanotérmica (1,6%).

Toda esta información puede consultarse mediante las aplicaciones Infoenergía y el Mapa de infraestructuras energéticas de Andalucía - MIEA , así como en el informe Plantas de generación e infraestructuras energéticas de Andalucía, que la Agencia Andaluza de la Energía pone a disposición de la ciudadanía a través de su web.