Andalucía destina 2,48 millones de euros a reforzar la formación especializada en hidrógeno verde

La alianza UHU-Ariema erige a Huelva como fábrica de electrolizadores para el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde - UNIVERSIDAD DE HUELVA

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria de subvenciones 2026 para el desarrollo de la oferta formativa especializada en el sector del hidrógeno verde, dirigida especialmente a parados de las provincias de Cádiz y Huelva, principales polos del desarrollo de esta nueva fuente de energía en España.

Según informa la Consejería en una nota de prensa, la convocatoria cuenta con un presupuesto de 2.478.294,06 euros, un 38% más que el destinado en la primera edición de 2025. De esta manera, permitirá continuar desarrollando este proyecto ideado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de cualificación de uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento industrial y de generación de empeo en Andalucía.

Dicha iniciativa forma parte del proyecto sigular diseñado para el periodo 2025/2027,el cual prevé formar a 8.500 alumnos a través de 465 acciones formativas, con un presupuesto aproximado de 5,5 millones de euros. Asimismo, para la presente convocatoria que tendrá lugar en las anualidades 2026 y 2027, se dispondrá de un presupuesto global de 2.478.294,06 euros y una oferta formativa articulada en dos líneas de actuación. Además, en esta segunda edición en especial, se convocarán 135 cursos entre las dos provincias para formar a alrededor de 2.000 alumnos.

Por un lado, la línea 1 en modalidad presencial con especialidades no vinculadas a certificados profesionales; y, por otro, la línea 2 que incluye Formación Profesional correspondiente a los Grados C del nuevo sistema de formación profesional con carácter también presencial y con un periodo obligatorio de formación en empresas, lo que garantiza una aproximación práctica de los beneficiarios al entorno laboral.

A esta oferta podrán acceder, además de las personas trabajadoras desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), hasta un máximo del 30% de ocupados por acción formativa mientras que no existan parados candidatos que cumplan con los requisitos de acceso. A su vez, el proyecto contemplan que las acciones formativas tengan una duración máxima de catorce meses y que se desarrollen en centros debidamente inscritos o autorizados en Andalucía.

Así pues, las entidades de formación interesadas en participar en esta convocatoria dispondrán de plazo hasta el próximo 18 de julio para presentar sus solicitudes a través de la plataforma informática Profeus-A. Por lo tanto, cada entidad podrá presentar una solicitud por provincia y línea, detallando entonces las especialidades a desarrollar.

El proyecto contempla un sistema de financiación por módulos, cubriendo hasta el 100% del coste de la actividad formativa y se calcula en función del número de participantes, horas lectivas y tipo de modalidad. Además, se abonará el 70% de la subvención de forma anticipada y el 30% restante, tras la correspondiente justificación.

La programación ha sido diseñada en colaboración directa con el tejido industrial de Cádiz y Huelva en el marco del protocolo suscrito por la Junta de Andalucía con la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) y empresas referentes del sector energético industrial, cuyo objetivo consiste en adaptar la formación a las necesidades reales de perfiles vinculados a la producción, almacenamiento, distribución y utilización del hidrógeno verde.

En este contexto, la previsión ha sido desarrollar alrededor de 70 especialidades formativas con la participación de más de 330 entidades de formación abarcando toda la cadena de valor de esta tecnología estratégica para la descarbonización, la competitividad industrial y la generación de empleo de calidad en Andalucía.

La Junta de Andalucía ha reafirmado con esta actuación su compromiso cn una formación profesional moderna, práctica y adaptada a los desafíos tenológicos y energéticosdel sector productivo regional. En ese sentido, el impulso del hidrógeno verde como eje de esta convocatoria sitúa a la comunidad autónoma a la cabeza de la transformación productiva, la innovación y la empleabilidad sostenible.