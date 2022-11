Andalucía participa a través de la Aacid y el IECA en el proyecto europeo de seguimiento de los ODS

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha sido seleccionada junto con otras nueve regiones europeas para participar en el proyecto 'Regions2030: Monitoring the SDGs in the EU regions - Filling the data gaps' financiado por el Parlamento Europeo y desarrollado por el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, en colaboración con la Dirección General de Política Regional y Urbana y Eurostat, una iniciativa que pretende hacer seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El proyecto piloto fue propuesto por el eurodiputado Petros Kokkalis en 2021 y aprobado por la Comisión Europea en 2022, según ha trasladado la Junta en un comunicado.

Las diez regiones seleccionadas han sido Egeo del Norte y Macedonia Occidental (Grecia), Comunidad Foral de Navarra y Andalucía (España), Piemonte y Puglia (Italia), Pomorskie (Polonia), Centro (Portugal), Nord-Vest (Rumanía) y Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Usak (Turquía).

El objetivo del proyecto es avanzar en la definición de un marco de indicadores común para el seguimiento y monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel regional en Europa, contribuyendo a la definición e identificación de los indicadores relevantes en las áreas seleccionadas, que finalmente podrían utilizarse en todas las regiones de la UE.

El seguimiento y examen de los ODS se lleva a cabo a través de un marco común de 232 indicadores acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que deben ser preferentemente provistos por fuentes y estadísticas oficiales.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) inició en 2019 los trabajos para avanzar en la medición de los ODS en Andalucía, incluyendo en el Programa Estadístico y Cartográfico 2019 la actividad 'Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030' y difundiendo ese mismo año una primera batería de indicadores para Andalucía.

En la actualidad, esta batería de indicadores se ha ampliado y está compuesta por más de 176 indicadores, 92 alineados con los propuestos por la ONU y 84 alineados con los propuestos por Eurostat.

Esta batería es, además, un ejemplo de Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 regional, pues es fruto del trabajo colaborativo desarrollado desde 2019 entre las oficinas centrales de estadística de las comunidades autónomas, de manera que su diseño y metodología es comparable para 15 comunidades autónomas.

El IECA ha trabajado, paralelamente, en una línea de localización de los indicadores en el ámbito municipal a partir del uso intensivo de información georreferenciada y estadística espacial.

En esta línea, y con el objetivo del fortalecimiento institucional y de alianzas para lograr los objetivos, el IECA colabora desde 2021 con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Entre los hitos de esta colaboración cabe destacar la difusión, en el año 2021, de indicadores municipales experimentales basados en la metodología propuesta por el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea en el Manual de evaluación local voluntaria.

Dado el interés, compartido con la Aacid, por el avance en la localización en el territorio de los ODS y la experiencia adquirida por el IECA en el desarrollo de un sistema de indicadores regionales, ambas instituciones propusieron la candidatura de Andalucía para el proyecto 'regions2030: Monitoring the SDGs in the EU regions - Filling the data gaps'.

Con la participación en este proyecto, ambas comparten y aportan su experiencia, en el ámbito regional español, en la definición de un sistema de indicadores de Desarrollo Sostenible regional europeo.

El proyecto ha arrancado este martes en Bruselas, donde los coordinadores institucionales y técnicos de las regiones seleccionadas se han reunido con los coordinadores del proyecto por parte de la Comisión Europea. En esta reunión se han presentado las propuestas regionales seleccionadas y se han definido los objetivos principales del proyecto.

En una primera sesión, de carácter institucional, celebrada en el Comité Europeo de las Regiones, han intervenido los representantes de las regiones seleccionadas, tomando la palabra por parte de Andalucía la directora de la AACID, Celia Rosell Martí.

La segunda sesión tiene carácter técnico, en la que las regiones seleccionadas han presentado sus propuestas. Por parte de Andalucía lo ha realizado Iria Enrique Regueira, jefa del Servicio de Estudios, Síntesis y Métodos Estadísticos del IECA.