Andalucía Trade reúne a 300 empresas de 17 países en una jornada del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde de Huelva

Jornada internacional de transferencia de tecnología de Andalucía Trade en el marco del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde en Huelva.

HUELVA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade ha organizado una jornada internacional de transferencia de tecnología en el marco del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde (H2V), que se celebra del 4 al 6 de febrero en Huelva, con el objetivo de favorecer el establecimiento de líneas de cooperación y alianzas estratégicas nacionales e internacionales entre entidades vinculadas al sector.

Para ello, a través de la Enterprise Europe Network (EEN), la red europea de apoyo a las pymes, Andalucía Trade ha organizado la celebración de 425 reuniones entre el 4 y el 13 de febrero con la participación de 295 empresas, inversores, socios tecnológicos y comerciales procedentes de 17 países, según ha indicado la Junta en una nota.

La mayoría de estas reuniones durante los días de celebración del congreso se están celebrando en formato presencial, si bien Andalucía Trade habilitó un sistema para celebrar en modo online aquellas que no pudieran tener lugar, debido a las extraordinarias circunstancias meteorológicas que tienen lugar estos días en Andalucía.

Para estas jornadas B2B, Andalucía Trade ha contado con la colaboración de sus socios en el consorcio EEN-Andalucía, la Confederación de Empresarios (CEA) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, además de con socios nacionales de la red como la Fundación para el Conocimiento de Madrid, la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial SPRI o el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) e internacionales procedentes de Alemania, Eslovaquia, Polonia, Portugal, Japón, Chile y Rumanía.

Los participantes en las 425 reuniones agendadas proceden de 17 países de tres continentes: Europa, Asia y América. En concreto participan representantes de Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Suiza, Letonia, Turquía, China y Estados Unidos.

DELEGACIÓN DE STARTUPS ANDALUZAS

Además de estos encuentros, Andalucía Trade ha posibilitado la participación de una delegación de startups andaluzas especializadas en tecnologías vinculadas al hidrógeno verde, a las que se ha facilitado espacio expositivo dentro del stand. Esta iniciativa tiene como objetivo principal visibilizar el ecosistema andaluz de startups del sector del hidrógeno verde, así como favorecer su conexión con empresas, entidades e instituciones participantes en el congreso, promoviendo oportunidades de colaboración, networking y posicionamiento tecnológico.

El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde (H2V), promovido por la Federación Onubense de Empresarios (FOE), cuenta con la colaboración de la Alianza de Valles del Hidrógeno de España y el respaldo institucional de la Junta de Andalucía. Con más de 700 personas inscritas, la presencia de 300 empresas, así como representantes de 50 instituciones, asociaciones, clústeres y valles unificados nacionales de hidrógeno provenientes de España, Europa y Latinoamérica, este congreso se consolida como cita ineludible del sector en los ámbitos nacional e internacional.

INFORME DE LA INNOVACIÓN EN HIDRÓGENO

Otros de los servicios que presta Andalucía Trade en el marco de este congreso ha sido la puesta disposición de todos los participantes de un informe de vigilancia tecnológica sobre el hidrógeno verde en Andalucía. La vigilancia tecnológica consiste en la observación y el análisis del entorno científico, técnico y tecnológico y en la posterior difusión de las informaciones seleccionadas y tratadas que serán útiles para la toma de decisiones estratégicas y para identificar las amenazas y las oportunidades de desarrollo.

Entre algunas de sus conclusiones destaca que, en materia de producción científica, los datos revelan un fuerte incremento en la región en los años 2024 y 2025 que aglutinan 32 de las 79 participaciones de entidades andaluzas en 66 publicaciones realizadas en los últimos 20 años. Esta concentración evidencia un alineamiento directo de los grupos de investigación andaluces con las prioridades de financiación y sostenibilidad marcadas por la Unión Europea.

Asimismo, señalan que existen 24 patentes en materia de hidrógeno verde solicitadas desde Andalucía. Un dato relevante en este bloque es la elevada participación de particulares y empresas frente a los organismos públicos, lo que indica que el desarrollo de nuevas soluciones técnicas está naciendo principalmente de la iniciativa privada y de inventores independientes que buscan aplicaciones prácticas e inmediatas, protegidas mayoritariamente bajo la figura del modelo de utilidad

En cuanto a la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo (I+D), que refleja la capacidad de la región para transformar el conocimiento teórico en aplicaciones industriales tangibles, se han identificado un total de 24 proyectos I+D con un total de 35 participaciones de entidades andaluzas.

En este indicador, la concentración territorial es máxima, situándose la capital hispalense a la cabeza con 22 participaciones en proyectos I+D relacionados con el hidrógeno verde, si bien las provincias de Huelva y Córdoba están traccionando proyectos de gran escala centrados en la logística, la infraestructura portuaria y el almacenamiento energético, completando así un mapa regional donde cada provincia aporta una fortaleza específica al despliegue del hidrógeno verde.

Andalucía Trade pone a disposición de los empresarios andaluces informes y estudios de vigilancia tecnológica a través de sus servicios avanzados, creando un medio de información y asesoramiento sobre la situación de tecnologías y técnicas de vanguardia que permiten conocer el estado de la técnica, identificar evoluciones en distintos sectores y diseñar estrategias competitivas.