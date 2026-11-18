Archivo - Parque Natural Sierra de Huétor. - WEB JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Sierra de Huétor, en la provincia de Granada.

Ambos documentos actualizan la regulación de los usos y actividades, las prioridades de conservación y las medidas básicas de gestión de este espacio protegido.

En este sentido, los nuevos instrumentos identifican los hábitats y especies cuya conservación requiere una atención prioritaria, determinan su estado y fijan los objetivos y las actuaciones básicas para su mantenimiento.

Asimismo, establecen las condiciones y limitaciones aplicables a las actividades que se desarrollan en este territorio, junto con los trámites administrativos necesarios para llevarlas a cabo.

Del mismo modo, la planificación incorpora los requerimientos de la Red Natura 2000, de la que forma parte Sierra de Huétor como Zona Especial de Conservación (ZEC) desde 2012.

Al coincidir su ámbito territorial con el del parque natural, los documentos integran las normas y los mecanismos de planificación correspondientes a ambas figuras de protección y constituyen también el instrumento de gestión de la ZEC.

En cuanto a la tramitación de actividades, determinadas actuaciones que no supongan un peligro o una amenaza para los valores naturales protegidos quedan exceptuadas de autorización.

En estos casos, será necesario comunicar su ejecución previamente a la consejería competente en materia de medio ambiente, para que pueda comprobar que no han surgido circunstancias que impidan su desarrollo en la fecha prevista.

De esta manera, los nuevos documentos concretan y simplifican los procedimientos aplicables a los usos y actividades. Las cargas administrativas se mantienen, se precisan o se reducen respecto a las obligaciones ya establecidas por la normativa vigente y los instrumentos a los que sustituyen.

El PORN y el PRUG tendrán vigencia indefinida, aunque podrán modificarse y revisarse conforme a las condiciones previstas en sus respectivos contenidos. Sustituyen a los aprobados en 2004, que a su vez reemplazaron a los de 1994.

La formulación de esta revisión fue acordada por el Consejo de Gobierno el 18 de julio de 2023. Para su elaboración se han tenido en cuenta los cambios en las circunstancias ambientales, sociales, legales y económicas, así como el conocimiento disponible sobre los recursos naturales y los procesos ecológicos del territorio.

También se ha incorporado la experiencia derivada de la aplicación de la planificación anterior. Los objetivos abarcan la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, la supervivencia a largo plazo de los hábitats y las especies y el mantenimiento de la calidad del aire, el agua y los suelos.

A su vez, los documentos establecen criterios para orientar las políticas sectoriales y el aprovechamiento sostenible de los recursos, con atención al funcionamiento de los ecosistemas.

Además de estos instrumentos, el régimen de protección de la ZEC incluye las estrategias y los planes de conservación, manejo o recuperación aprobados por las administraciones ambientales competentes que resulten aplicables a las especies amenazadas, los hábitats y los ecosistemas presentes en este espacio.

Durante la tramitación se han desarrollado los procedimientos de consulta pública previa, audiencia e información pública, en los que la ciudadanía, las organizaciones y las asociaciones han podido realizar aportaciones.

El texto ha sido informado por la Junta Rectora del parque natural y otros órganos competentes, y se ha dado audiencia a los ayuntamientos con parte de su término municipal dentro del ámbito protegido, así como a las entidades representativas de los intereses sociales e institucionales implicados.

Declarado parque natural en 1989, Sierra de Huétor cuenta en el nuevo decreto con una descripción literal de sus límites y una representación gráfica a escala 1:10.000 sobre ortofotografía aérea de 2022.

Ambas se inscribirán en el Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).