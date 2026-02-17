La Asociación de Energías Renovables de Andalucía convoca los Premios Horizonte Sostenible 2026

Archivo - La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García (5i), durante los Premios Horizonte Sostenible 2025. A 17 de junio de 2025, en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) ha anunciado este martes la convocatoria de los Premios Horizonte Sostenible 2026 con el objetivo de "reconocer y visibilizar el esfuerzo de quienes lideran la transición energética en Andalucía".

De esta manera, los galardones, que cuentan con el apoyo de Texla Renovables y alcanzan este año su segunda edición, están dirigidos a empresas, instituciones, entidades y profesionales "comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de energías renovables, así como con un modelo energético más limpio y eficiente en la región", según han detallado desde la citada asociación en un comunicado.

Las candidaturas habrán de presentarse antes del 17 de abril del presente año, a través de un formulario en línea donde los participantes deberán incluir una memoria detallada del proyecto junto con material documental o videográfico complementario.

Claner contempla entregar tres premios y una distinción especial. En concreto, el premio 'Luz de Andalucía' reconocerá "proyectos innovadores que representen avances tecnológicos significativos en la generación, almacenamiento o distribución de energía limpia, a la vez que contribuyan a la descarbonización y reducción de emisiones".

Por su parte, el premio 'Energía para Todos' se otorgará a "proyectos o empresas que hayan contribuido a mejorar de manera destacada el acceso a la energía, promoviendo la educación en sostenibilidad y las energías limpias, así como el fomento de la participación de la comunidad".

El premio 'Verde Andaluz' se entregará a "empresas que hayan demostrado un compromiso relevante con la sostenibilidad ambiental en todas sus operaciones, con implantación de prácticas empresariales innovadoras que promuevan la protección de la biodiversidad, el respeto al medio ambiente y la responsabilidad social corporativa".

Finalmente, la distinción especial Claner 'Impulso Energético' se concederá a aquellas "personas, empresas, administraciones públicas y profesionales del sector que, a través de su trabajo y compromiso, impulsen significativamente el desarrollo sostenible en Andalucía, inspirando a otros a seguir el mismo camino".

En la convocatoria, podrán participar, individualmente o agrupadas, empresas, entidades e instituciones del ámbito territorial de Andalucía o que desarrollen sus proyectos en la comunidad andaluza. Cada aspirante podrá presentar una propuesta que se haya llevado a cabo o que se esté realizando, y que no haya sido ganadora de algún otro premio con anterioridad.

El jurado de los Premios Horizonte Sostenible está compuesto por personalidades de reconocido prestigio en los ámbitos empresarial, académico, institucional y de la Administración pública, así como por representantes de Claner.

El fallo del jurado se dará a conocer a finales de abril próximo, y la entrega de premios coincidirá con la celebración de la convención anual de Claner, prevista inicialmente para mayo.

Con esta iniciativa, la Asociación de Energías Renovables de Andalucía reivindica que "vuelve a reafirmar su compromiso con la transición energética y el impulso a un modelo más sostenible, reconociendo el esfuerzo de quienes trabajan por un futuro más verde en la región".

Para más información y acceso en línea al proceso de inscripción y bases del certamen, los interesados pueden acceder al enlace 'https://claner.es/premios-claner-2a-edicion/'.