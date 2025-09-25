Atlantic Copper inicia en Huelva la instalación de los equipos de protección ambiental de CirCular

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Atlantic Copper ha comenzado esta semana la instalación de equipos de protección ambiental del proyecto CirCular. Se trata de un innovador sistema que permitirá a la nueva planta recuperar metales esenciales para la transición hacia una economía sostenible bajo los máximos estándares europeos en materia ambiental.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, la tecnología empleada posibilitará "un excelente desempeño incluso en las condiciones climáticas más desfavorables". Estos equipos, que en conjunto ocuparán más del 50% de la extensión total de la superficie de CirCular y que incluirán dos estructuras de unos 75 metros de altura, estarán dotados de las tecnologías "más punteras del mercado".

Así, la compañía pone de manifiesto su interés por la investigación y la innovación industrial, por las que invierte más de diez millones de euros anualmente.

La planta de CirCular es la primera en el sur de Europa que se dedicará a la recuperación de fracciones metálicas no férreas procedentes de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) en desuso. El proyecto, declarado de interés estratégico por la Comisión Europea y por la Junta de Andalucía, supone una inversión superior a los 400 millones de euros y permitirá tratar hasta 60.000 toneladas al año de siete de los metales fundamentales para la transición energética y digital.

"CirCular situará a Huelva como punto estratégico en Europa en el impulso hacia una economía más sostenible, y reforzará a Atlantic Copper como actor clave para reducir la dependencia exterior en el suministro de materiales críticos para la Unión Europea", ha señalado la consejera delegada de la Compañía, Macarena Gutiérrez.

Asimismo, Gutiérrez ha indicado que "no se trata de una operación aislada", sino que "forma parte de una estrategia más amplia de Atlantic Copper para fomentar la economía circular, que incluye la recuperación de calor, la reutilización del agua y el desarrollo de nuevas tecnologías para recuperar otros metales fundamentales".

Durante la construcción de la planta se generarán más de 600 puestos de trabajo directos, lo que supondrá "un impulso para el empleo local y la economía de Huelva". Una vez puesta en marcha, la planta creará en torno a 350 empleos directos e indirectos, que abarcarán perfiles técnicos, operativos y de gestión.