Avelino Corma dice en Huelva que la química "siempre será necesaria" para las energías sostenibles

HUELVA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva (ACALHU) ha organizado este lunes, en colaboración con la Universidad de Huelva y la Fundación Atlantic Copper, una conferencia magistral en torno al tema de la química y la sostenibilidad a cargo del prestigioso científico Avelino Corma, del Instituto de Tecnología Química-CSIC, uno de los máximos especialistas en Ingeniería Química y Premio Príncipe de Asturias en 2014.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la conferencia ha tenido lugar en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva. Se trata de un acto que ha formado parte del programa especial puesto en marcha por la academia onubense con motivo de su 25 aniversario, que viene celebrando durante todo 2023.

El profesor Corma, que ha sido presentado por el académico Pedro José Pérez Romero, ha hecho un recorrido sobre cómo la química ha ido, a lo largo de la historia, buscando soluciones a los problemas medioambientales y de sostenibilidad que se iban planteando ante el aumento de la población y la necesidad de energía para el transporte y otros aspectos de la vida diaria.

En este sentido, ha explicado que cada nuevo descubrimiento ha ido generando nuevos problemas, como la emisión de gases y el efecto invernadero, entre otros. Así, ha recordado que la Unión Europea ha fijado para el año 2050 la emisiones cero, por lo que hay que buscar nuevas fuentes de energía, una tarea para la que la química "siempre será necesaria".

"Las nuevas búsquedas y los nuevos hallazgos generarán nuevos problemas", ha insistido el profesor Corma, quien ha puesto como ejemplo el de los coches eléctricos y las ingentes cantidades de baterías que serán necesarias para alimentarlos, o las energía solar y la eólica, "que no se pueden generar de manera continua, y habría que almacenarlas en forma de moléculas". Avelino Corma ha asegurado, en este sentido, que el futuro pasará "por recurrir a los residuos de cualquier tipo que contengan carbono e hidrógeno".

Avelino Corma (Moncófar, Castellón, 1951), que este martes será investido como doctor Honoris Causa por la Universidad de Huelva, es profesor de Investigación del CSIC. Desde 1990 desarrolla su labor científica en el Instituto de Tecnología Química ITQ (CSIC/UPV), centro de investigación mixto creado en 1990 por la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Realizó su licenciatura en Ciencias Químicas en la Universidad de Valencia y su Doctorado en la Universidad Complutense Madrid.

Su tesis la desarrolló bajo la dirección del profesor Antonio Cortés en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), seguido de una estancia postdoctoral de dos años en la Queen's University (Canadá). Durante los últimos treinta años ha desarrollado su trabajo de investigación en catálisis heterogénea tanto básica como aplicada en colaboración con diversas empresas.

Trabaja en diseño molecular de catalizadores y en procesos catalíticos sostenibles en los campos del refino de hidrocarburos y derivados de la biomasa, y química fina; ha trabajado en aspectos fundamentales de la catálisis ácido-base y redox con el objeto de entender la naturaleza de los centros activos y de los mecanismos de reacción.

A partir de estos conocimientos ha desarrollado una serie de catalizadores que están siendo utilizados en diversos procesos industriales. El profesor Corma es un experto reconocido internacionalmente en catalizadores sólidos ácidos y bifuncionales aplicados al refino del petróleo, petroquímica y procesos químicos, especialmente en la síntesis y aplicación de zeolitas.

Ha publicado más de 1.400 artículos en revistas internacionales, ha escrito tres libros y numerosas revisiones. Es miembro del Comité de Edición de las revistas más importantes en el campo de la catálisis, es autor de más de 200 patentes de invención, más de veinte han sido aplicadas industrialmente en procesos comerciales de craqueo, desulfuración, isomerización, epoxidación y reacciones quimio-selectivas de oxidación de alcoholes e hidrogenación.

La lista de premios otorgados al profesor Corma es tan numerosa como sus contribuciones científicas y tecnológicas. Entre muchos otros galardones, cabe destacar el Premio Príncipe de Asturias (2014), la Euchems Gold Medal (2023- 24), la European Inventor Award for Lifetime Achievement from the European Patent Office (EPO. 2023), la Blaise Pascal Medal for Chemistry (European Academy of Sciences, 2018), o la distinción al Mérito Científico de la Comunidad Valenciana (2011).

Corma es también doctor Honoris Causa por las Universidades de Salamanca, Toulouse III Paul Sabatier (Francia), Valencia, Córdoba, Jaume I (Castellón) Ruhr-Universität, Bochum y Techniches Universität, München (Alemania), Jilin University (China) y Utrecht (Países Bajos), entre otras Instituciones nacionales en internacionales de enseñanza superior.