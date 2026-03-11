El Ayuntamiento de Cádiz aplicará una bonificación del 25% a construcciones con compromiso sostenible

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, y la decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Paula Vilches, presentando un nuevo sello sostenible para edificaciones - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, y la decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Paula Vilches, han presentado este miércoles el sello de compromiso con la sostenibilidad 'Arquitectos en verde', una iniciativa pionera en España que hará que el consistorio bonifique con un 25% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a edificaciones con compromiso sostenible.

En una nota, se ha detallado que esta iniciativa establecerá el grado de compromiso con la sostenibilidad de los proyectos de nueva construcción y rehabilitación integral que se desarrollen en el casco histórico de la ciudad, estando supervisados por el propio Colegio de Arquitectos.

El distintivo establece el grado de compromiso con la sostenibilidad de estos proyectos y se trata de una herramienta puesta en marcha por el Colegio de Arquitectos en colaboración con el Ayuntamiento con el objetivo de cumplir con las exigencias normativas de la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD), y garantizar un medio urbano saludable y con criterios de adaptación al cambio climático.

La iniciativa forma parte del acuerdo de colaboración que ambas instituciones mantienen desde hace tiempo para el fomento y la promoción del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad.

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha señalado que con este sello se da "un paso firme" por reforzar la puesta en valor del patrimonio del casco histórico de la ciudad y por la incorporación de elementos sostenibles, de eficiencia energética y adaptación al cambio climático.

"Es una iniciativa ilusionante, ya que desde el Ayuntamiento siempre hemos apostado por una ciudad con un perfil amable y que conserve y valore su patrimonio", ha manifestado.

José Manuel Cossi ha recordado también que el pleno municipal del Ayuntamiento aprobó el Plan de Acción por el Clima, por la Energía sostenible y contra el Cambio Climático (PACES), que contempla la promoción de la construcción y rehabilitación sostenible y la implantación de medidas de incentivos fiscales para promociones que certifiquen esa sostenibilidad.

Es por ello que se aprobó la modificación de ordenanzas fiscales entre las que estaba esta bonificación de un 25% del ICIO a aquellos proyectos que estén comprometidos con la sostenibilidad.

Por su parte, la decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Paula Vilches, ha asegurado que este sello surge de "un profundo análisis" de los sistemas de certificación existentes.

Su posible complejidad o la adaptación a la realidad territorial hacen que se haya desarrollado este sello con el apoyo en la experiencia de Green Building Council España (GBCE) como referente en la transformación hacia un modelo sostenible del sector de la edificación, y una adaptación al contenido de su herramienta verde a los objetivos que se consideran fundamentales en el Colegio de Arquitectos de Cádiz.

El distintivo se centra en tres asuntos clave como son el calentamiento global, el agotamiento de recursos y la pérdida de la biodiversidad.

Paula Vilches ha apuntado que la sostenibilidad "no es un añadido" sino algo que "hoy en día lo impregna todo", explicando que poner en marcha el sello 'Arquitectos en verde' es "importante" porque la calificación que se obtiene aporta "un valor añadido" al proyecto, que puede ser "de interés" para el promotor, para el usuario y para la administración.