El Ayuntamiento de Córdoba bonificará el 100% a coches cero emisiones la primera hora de estacionamiento regulado

La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba activa, a partir del 1 de enero de 2026, la bonificación del 100% para vehículos eléctricos de cero emisiones en la primera hora del servicio de estacionamiento regulado (ORA). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba activa, a partir del 1 de enero de 2026, la bonificación del 100% para vehículos eléctricos de cero emisiones en la primera hora del servicio de estacionamiento regulado (ORA), como se aprobó en las nuevas Ordenanzas Fiscales.

Según ha informado el Consistorio, esta bonificación implica la gratuidad del estacionamiento para estos vehículos, válida para una única operación al día, no fraccionable, y se aplicará tanto en los parquímetros como en las aplicaciones móviles de pago autorizadas en el servicio ORA Córdoba.

Para facilitar su uso, los parquímetros tendrán una pantalla de inicio actualizada con la 'opción 3', específica para los vehículos cero emisiones. El usuario deberá seleccionar esta opción e introducir la matrícula del vehículo para que el sistema verifique automáticamente si cumple los requisitos para acceder a la bonificación. En caso de que el vehículo no sea cero emisiones o ya haya consumido la gratuidad diaria, el sistema informará al usuario y lo dirigirá a la opción de estacionamiento ordinario.

El teniente de alcalde y delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, ha afirmado que "se trata de una medida que pretende ser un gesto para los usuarios de los vehículos de cero emisiones, con la que pretendemos fomentar otro tipo de movilidad y premiar a los que ya apuestan por ella, todo dentro del compromiso del Ayuntamiento con el medio ambiente en el que diseñamos un modelo urbano que mejore la calidad de vida de los cordobeses".