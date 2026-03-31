Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) instala placas solares en varios edificios públicos para ahorrar energía

Instalación de placas solares en el Polideportivo de Chapín en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha instalado nuevos paneles fotovoltaicos en varios edificios públicos municipales, como son la Estación de Autobuses, el Palacio de Deportes y la Jefatura de la Policía Local, para avanzar en eficiencia y ahorro de energía.

La medida presenta como ventaja un ahorro de hasta el 30% anual en las facturas del suministro eléctrico de estos edificios, aprovechando un recurso natural y limpio como es el sol y contribuyendo a reducir la contaminación ambiental y la emisión de gases nocivos en la ciudad, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La Estación de Autobuses ha sido el primero de los edificios públicos municipales en donde se han implementado estas plantas solares. También se ha realizado la instalación en el Palacio Municipal de Deportes de Chapín y en la Jefatura de la Policía Local, con lo cual, todos estos inmuebles municipales cuentan ya con fuentes renovables de energía.

Con el fin de apostar por la energía limpia y el ahorro, el Ayuntamiento continúa adelante con la implantación de paneles fotovoltaicos en la piscina Manuel Mestre, de acuerdo con el contrato para el suministro de energía eléctrica que suscribió con la sociedad Naturgy Ibérica S.A.

Este proyecto se enmarca en el de mejorar la calidad del aire e impulsar un modelo de consumo energético más sostenible. Así, la medida podría además ampliarse en un futuro a las cubiertas de otras dependencias municipales.

El Ayuntamiento ha indicado que el contrato para el suministro de energía eléctrica supone una inversión municipal de 210.283,96 euros, distribuidos en cinco anualidades, y conlleva la instalación de todos los elementos estructurales y eléctricos necesarios para el funcionamiento adecuado de las instalaciones fotovoltaicas y la integración con las instalaciones existentes.

Por tanto, los paneles que se están instalando en las cubiertas de los citados edificios municipales por parte de la empresa adjudicataria suponen un "coste cero" para el Ayuntamiento, y pasarán a ser de propiedad municipal a la finalización del contrato, es decir, en el plazo de cinco años.