Buceadores voluntarios retiran residuos de la Reserva Marina Punta de Loma Pelada en Cabo de Gata-Níjar (Almería)

Buceadores voluntarios reúnen residuos extraídos durante la jornada de limpieza de fondos marinos en Cabo de Gata-Níjar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

La retirada de residuos abandonados que amenazan la biodiversidad marina ha movilizado a buceadores voluntarios en la Reserva Marina Punta de Loma Pelada, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería), dentro de una jornada de limpieza de fondos marinos y sensibilización ambiental promovida por la Junta de Andalucía.

La jornada, que ha contado con el apoyo logístico del Centro de Buceo Cabo de Gata de la Isleta del Moro y del Centro de Buceo Isub de San José, se ha desarrollado en dos turnos de inmersión desde la isleta y ha incluido la caracterización de los residuos extraídos, antes de concluir con una convivencia y una evaluación final de los resultados.

La actuación forma parte del Programa de Fomento del Voluntariado en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, impulsado por la Administración autonómica con financiación Feder, según ha informado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en una nota.

El director del Parque Natural, Salvador Parra, ha señalado que el objetivo de este tipo de actuaciones es "conservar el entorno natural, complementando el trabajo que ya se realiza en este sentido desde las administraciones públicas, pero, sobre todo, fomentar la participación ciudadana y promover la responsabilidad ambiental de toda la sociedad".

Por su parte, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería, Manuel de la Torre, ha alabado el trabajo de las asociaciones de voluntariado y de las empresas del Parque Natural, "que velan por el buen estado del espacio protegido y que están comprometidas en su conservación y desarrollo sostenible".

De la Torre ha asegurado que "el mérito es de ellos y de los propios voluntarios que participan en la actividad", a la vez que ha recordado que Cabo de Gata cuenta con distintas figuras de protección, entre ellas Parque Natural, Reserva de la Biosfera, Geoparque Unesco, Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (Zepim).

El delegado ha subrayado que "Cabo de Gata es patrimonio sentimental de todos los almerienses", por lo que, con actividades de voluntariado como esta, "queda reforzado ese compromiso colectivo de concienciación y responsabilidad en la preservación de los valores de nuestro entorno natural y, en concreto, del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar".

HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

La iniciativa ha tenido carácter colaborativo y ha implicado a los tres ayuntamientos del Parque Natural --Níjar, Almería y Carboneras--, así como a empresas vinculadas al territorio y entidades de voluntariado.

Las actividades de voluntariado constituyen una herramienta de participación social vinculada a los objetivos de conservación y desarrollo sostenible de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, además de favorecer el conocimiento y la conexión de la ciudadanía con el territorio.

El próximo sábado 16 de mayo tendrá lugar una nueva jornada de voluntariado de limpieza de playas y calas inaccesibles. Las personas interesadas en participar pueden encontrar más información e inscribirse en la dirección habilitada por la Junta de Andalucía: 'https://encuestas.juntadeandalucia.es/index.php/748937'.