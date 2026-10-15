La CHG inicia en Sevilla una nueva programación de talleres de educación ambiental en centros escolares

Imagen de uno de los talleres de educación ambiental de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha iniciado este jueves una nueva programación de talleres de educación ambiental en centros escolares, en el marco del programa de sensibilización ambiental 'Guadalquivir: más allá del aula', una iniciativa con la que el organismo acerca a los alumnos de Educación Primaria el conocimiento del río Guadalquivir y la importancia de su conservación.

Según ha informado la CHG en una nota, la primera actividad se ha celebrado en el CEIP Fray Bartolomé de las Casas, en Sevilla, donde los alumnos de 3.º de Primaria, distribuidos en dos grupos de escolares, han participado en el taller 'Pequeño Ecosistema'.

A través de esta actividad, los participantes construyen un pequeño ecosistema en un bote de cristal, utilizando distintos elementos naturales para conocer los componentes de un ecosistema y comprender procesos como el ciclo del agua.

La programación educativa continuará su recorrido el próximo 20 de octubre en el mismo centro educativo, con el taller 'Todo el Agua del Mundo', dirigido a una clase de 20 alumnos de 4.º de Primaria que ya participó anteriormente en el programa.

Asimismo, la entidad ha detallado que esta nueva actividad permitirá al alumnado profundizar en el conocimiento de la distribución del agua en el planeta, comprender la cantidad de agua dulce disponible y familiarizarse con el concepto de huella hídrica mediante dinámicas visuales y participativas. Será el 28 de octubre cuando los talleres llegarán al CEIP Blas Infante de Trebujena (Cádiz).

En este centro educativo, un total de 34 alumnos de 3.º de Primaria, distribuidos en dos clases de 17 escolares, participarán en el taller 'Pequeño Ecosistema'. A continuación, se desarrollará 'Todo el Agua del Mundo' con dos grupos de 4.º de Primaria, de 21 alumnos cada uno.

UN PROGRAMA PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL GUADALQUIVIR

Estas actividades forman parte de 'Guadalquivir: más allá del aula', el programa de educación ambiental de la CHG integrado en el proyecto 'Río Vivo', con el que el organismo busca acercar a la comunidad escolar los valores ambientales, sociales y culturales del río Guadalquivir, fomentando su conocimiento, respeto y cuidado.

La iniciativa está dirigida al alumnado de 3.º y 4.º de Educación Primaria de los centros educativos situados en el ámbito de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. A través de talleres prácticos y participativos, impartidos por educadores ambientales en los propios colegios, los escolares conocen el funcionamiento de los ecosistemas fluviales, la importancia del agua y la necesidad de conservar los recursos naturales.

El programa incluye también actividades en la naturaleza, diseñadas para reforzar y poner en práctica los conocimientos adquiridos previamente en el aula mediante la observación y la experiencia directa con el entorno.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha comunicado que mantiene abierta la convocatoria del programa para el curso 2026/2027 y anima a los centros educativos interesados a participar en esta iniciativa.