Comienza la mejora del camino forestal que cruza el Parque Sierra de Baza hasta Charches, en Granada

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, en el centro en la imagen - JUNTA

BAZA (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha iniciado en el término municipal de Baza, en el norte de la provincia de Granada, las obras de modernización del camino forestal Charches-km 24, una vía que parte de la carretera local GR-8101 entre Caniles y Abla (Almería) cruzando el Parque Natural de la Sierra bastetana.

Según ha detallado la Junta en una nota de prensa este jueves, recorre el Parque Natural Sierra de Baza hasta la pedanía de Charches, en el Valle del Zalabí. La actuación, dotada con una inversión de 83.000 euros, contempla la mejora de un tramo de 7.000 metros de firme mediante trabajos de triturado de roca, escarificado, refino y planeo, además de la construcción de cunetas longitudinales que permitirán "canalizar de forma adecuada las aguas pluviales fuera de la banda de rodadura, reforzando la resistencia estructural y prolongando la durabilidad de la vía".

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, ha visitado el inicio de las obras, enmarcadas en el servicio de actuaciones de modernización de firmes e infraestructuras en caminos forestales de Andalucía. Este programa cuenta con un presupuesto global de 2,44 millones de euros en la provincia de Granada y un periodo de ejecución previsto hasta finales de 2025.

Durante la visita, García ha subrayado que esta actuación supone "una importante mejora de los accesos al Parque Natural Sierra de Baza, fundamentales tanto para la gestión forestal como para el uso público". Según ha explicado, el camino objeto de la intervención conecta los extremos este y oeste del espacio protegido, facilitando la llegada a equipamientos ambientales como el Mirador de Barea o la Zona de Acampada Controlada de La Fraguara, situada en la pedanía de Charches.

El delegado ha hecho hincapié en la relevancia de los caminos forestales como herramienta esencial en la prevención y extinción de incendios forestales. "Estos caminos son fundamentales porque permiten el acceso de los equipos de extinción y constituyen vías de escape en situaciones de emergencia", ha asegurado.

Asimismo, ha explicado que la modernización de estas infraestructuras facilita el tránsito seguro de maquinaria y vehículos para la ejecución de trabajos de selvicultura preventiva, aprovechamientos forestales y labores de vigilancia realizadas por los Agentes de Medio Ambiente.

Andalucía cuenta con una red de 21.216 kilómetros de caminos forestales, de los cuales la provincia de Granada es la que dispone de mayor extensión, con 4.176 kilómetros. Todas estas infraestructuras forman parte de los montes públicos gestionados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Desde el Ayuntamiento bastetano por su parte, según ha detallado la Junta, ha agradecido el esfuerzo de la administración autonómica en la mejora de esta vía principal. "Esta actuación supone un avance significativo para todos los visitantes del Parque Natural Sierra de Baza, que ahora contarán con un acceso más seguro y mejorado al medio natural", han afirmado desde el consistorio.

Por su parte, el delegado territorial ha insistido en que "a través de servicios como este, la Junta refuerza su compromiso con la conservación y el mantenimiento de infraestructuras clave de comunicación entre poblaciones rurales, fomentando el contacto de la ciudadanía urbana con el medio natural".

ACTUACIONES EN EL PARQUE NATURAL

García ha subrayado que esta intervención da continuidad a otras ya realizadas en el mismo espacio natural, como la mejora en el primer semestre del presente año de los accesos a la Zona de Acampada Controlada de La Fraguara, que conto en su momento con una inversión cercana a los 202.000 euros. Con ambas actuaciones, ha señalado, la Junta consigue la renovación integral del camino forestal que cruza de este a oeste el Parque Natural Sierra de Baza, reforzando su seguridad y garantizando un uso más eficiente tanto para la gestión forestal como para los visitantes.

Además, el delegado ha añadido que las actuaciones en los caminos forestales en la provincia están cofinanciadas por fondos europeos Feader, lo que refleja la apuesta conjunta de la Unión Europea y del Gobierno andaluz por la modernización de las infraestructuras rurales y la protección del patrimonio natural.

"La inversión en estas infraestructuras es una muestra de la apuesta decidida del Gobierno andaluz por la modernización del medio rural y la protección de nuestros espacios naturales", ha indicado García, quien ha destacado que estas mejoras garantizan la accesibilidad y seguridad en el entorno, al tiempo que contribuyen a dinamizar las economías locales ligadas al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.