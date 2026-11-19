Parte del equipo investigador: Beatriz Gámiz, Ivana Pavlovic y Laura Marín. - UCO

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación, realizada en el Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (Iquema) de la Universidad de Córdoba (UCO) y en colaboración con la Universidad de Málaga (UMA), ha diseñado un material que, gracias a la luz, es capaz de reducir del ambiente uno de los gases más contaminantes generados en la industria y por la quema de combustibles fósiles y tráfico rodado, los llamados óxidos de nitrógeno.

Según informa la UCO en una nota, frente a otras técnicas más complejas y frente a otros materiales que necesitan luz ultravioleta para funcionar y, por tanto, lámparas específicas de mayor coste, el equipo ha desarrollado un material más sencillo y que aprovecha la luz visible del sol, mucho más abundante que la radiación ultravioleta, proponiendo un método más sostenible para descontaminar el aire.

De hecho, los ensayos realizados en laboratorio han conseguido reducir un 48% la concentración de esos gases en un ambiente generado que reproduce las condiciones reales de una atmósfera urbana. Para ello, el equipo ha trabajado con hidróxidos dobles laminares, materiales muy empleados en este ámbito a los que han realizado una serie de modificaciones químicas para mejorar su capacidad de descontaminación.

En concreto, el equipo ha probado distintas combinaciones de varios metales abundantes y asequibles (magnesio, níquel, zinc, aluminio y hierro) dentro de una misma lámina. Algunos de ellos, como el níquel y el hierro, son los que permiten captar la luz visible, pero no solo importa qué metales se usan, sino cómo se reparten dentro del material.

Al mezclar varios metales distintos en proporciones comparables, estos se distribuyen al azar y la estructura se 'desordena', lo que en química se conoce como entropía configuracional media o alta. Ese desorden modifica las propiedades del material y le permite aprovechar mejor la luz.

"Lo más interesante es que la mejor receta no es la que tiene más metales, sino la que tiene la combinación adecuada", ha explicado la investigadora de la UCO Beatriz Gámiz. La muestra que mejor funcionó fue, precisamente, la de cuatro metales (magnesio, níquel, aluminio y hierro), de entropía media.

Con estas modificaciones y a través de la fotocatálisis, el material resultante, un sólido de apenas unos nanómetros de grosor, absorbe la luz solar. Gracias a esa energía, transforma los gases contaminantes en nitratos, compuestos no tóxicos, que quedan atrapados en su superficie y evita la expulsión a la atmósfera de otros gases más tóxicos aún que el contaminante de partida.

Además, el equipo no solo ha conseguido que este material reduzca en el laboratorio los gases contaminantes en un 48%, sino que también lo puede hacer de forma prolongada en el tiempo. El material mantuvo su actividad a lo largo de varios ciclos, un aspecto clave de cara a una posible aplicación práctica en superficies urbanas como cementos, pinturas o pavimentos fotocatalíticos.

Como ha explicado la investigadora Gámiz, "frente a las estrategias que dominan hoy el campo, la principal ventaja de esta aproximación es su simplicidad. El material se prepara en una sola etapa por coprecipitación a partir de sales metálicas baratas y solubles en agua, sin necesidad de tratamientos térmicos agresivos, hidrotermales o de etapas posteriores de ensamblado. Se trata de una síntesis directamente escalable y de bajo coste, lo que abre la puerta a llevar este tipo de fotocatalizadores fuera del laboratorio".