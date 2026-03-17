Ecologistas en Acción insta a reubicar estaciones de calidad del aire orientada al tráfico en Málaga y Granada

Archivo - Imagen de archivo de tráfico fluido en una avenida de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha publicado este martes, 17 de abril, el informe 'Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español', donde han analizado la ubicación de las estaciones urbanas de medición de la calidad del aire orientadas al tráfico en 25 ciudades españolas, incluidas cuatro estaciones andaluzas repartidas en Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. La hispalense, situada en Torneo, ha resultado como la mejor valorada en dicho estudio entre las andaluzas, mientras que la de Granada Norte, junto a la situada en la avenida Juan XXIII en Málaga, son las que peores resultados han obtenido.

En el citado informe, consultado por Europa Press, la asociación ha reconocido que la estación Torneo se localiza en el margen oriental de la avenida homónima, siendo ésta "uno de los principales ejes viarios del sector norte del casco urbano de Sevilla". En este sentido, dicha estación cumple al completo con doce de los catorce parámetros analizados, mientras que los otros dos restantes los supera parcialmente.

En concreto, Ecologistas en Acción ha precisado que se sitúa próximo a un paso semaforizado para peatones, pero al tratarse de una avenida de alta capacidad con "ausencia de colas persistentes", el punto de muestreo "no representa un microambiente extremo de parada sistemática", siendo un aspecto a perfilar de cara a la próxima revisión.

Por contra, la estación Granada Norte situada en la avenida Luis Miranda Dávalos, pese a situarse en uno de los principales ejes viarios del sector norte de la ciudad, consideran que "no se encuentra entre los ejes de tráfico más elevado del entorno, como en la avenida de Juan Pablo II".

Asimismo, la asociación ha apuntado a la presencia de arbolado urbano maduro en las inmediaciones del punto de muestreo, que "envuelve parcialmente la estación, especialmente durante los periodos de máximo desarrollo foliar", circunstancia que puede "modificar localmente la microcirculación del aire y generar una ligera atenuación o distorsión puntual de las concentraciones medidas".

Así, Ecologistas en Acción ha indicado que la estación Granada Norte no se localiza en una vía o tramo urbano donde se esperan las concentraciones más elevadas asociadas al tráfico, mientras que parcialmente puede verse afectada por obstáculos inmediatos que distorsionen la medición, además de sufrir obstrucciones significativas al flujo del aire, motivo por el que la han considerado como no adecuada.

CASO MALAGUEÑO Y CORDOBÉS

La mencionada estación analizada en Málaga por parte de la asociación ecologista también ha sido valorada negativamente, puesto que se encuentra a más de diez metros de distancia del borde de la acerca o calzada.

Al hilo, en el mismo documento han especificado que otros dos puntos mejorables del citado emplazamiento refieren a su ubicación. En concreto, precisan que la localización permite un análisis de una zona con "circulación excesiva de tráfico rodado", pero la "heterogeneidad de usos y la configuración abierta del entorno", donde predominan "espacios abiertos vinculados a equipamientos y parcelas de gran tamaño", introduce limitaciones "en cuanto a la representatividad estricta de un entorno urbano residencial continuo".

En cambio, el caso cordobés es el único que se ha valorado, en suma, como "parcialmente adecuado". Así, la estación Al-Nasir se localiza, según Ecologistas en Acción, en un entorno urbano caracterizado "por una elevada intensidad de tráfico rodado".

No obstante, dicha estación no se sitúa en la avenida homónima, sino que lo hace en la avenida de los Piconeros, una vía con "menor tráfico", motivo por el que ha sido penalizada en el análisis reflejado en el informe.

En relación, si bien el emplazamiento se encuentra en un entorno funcional de un "nodo viario complejo", no coincide con la línea inmediata de detención de tráfico ni con el punto de máxima acumulación de emisiones asociadas a arranques o paradas, circunstancia que ha bajado su valoración final.

Bajo este contexto, Ecologistas en Acción ha planteado este informe como una herramienta de apoyo para optimizar las redes de control de la calidad del aire, con el fin de contribuir a "reforzar su eficacia, fiabilidad y adecuación al nuevo marco normativo europeo".