El 'EducaBus' de la Junta recorre más de 200 municipios de Andalucía para sensibilizar sobre sostenibilidad

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, visita el 'EducaBus'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este sábado el 'EducaBus', una unidad móvil de educación en sostenibilidad, de la Consejería, que ha iniciado una ruta que, hasta el 6 de julio de 2027, le llevará más de 200 municipios de Andalucía.

Según ha informado la Junta en una nota, su primera parada ha sido en la localidad jiennense de Garcíez, donde alumnos del CEIP San Marcos y vecinos de todas las edades han podido visitarlo y participar en las diferentes actividades interactivas con las que cuenta.

Acompañando a la consejera han estado el alcalde de Bedmar, Enrique Carreras; el alcalde pedáneo de Garcíez, David Prieto; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella; el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, María José Lara; concejales del Ayuntamiento y los responsables del centro educativo, el AMPA, la Asociación de Mujeres 'Viñuela' de la localidad y del Centro de Participación Activa, entre otros asistentes.

Sobre este innovador programa itinerante de sensibilización y educación ambiental, la consejera ha explicado que "se trata de una iniciativa, valorada en 605.000 euros, cofinanciada con fondos europeos Feder, que nace con el objetivo de acercar a la ciudadanía los principales desafíos ambientales que afectan a la comunidad autónoma, así como las soluciones que, desde la administración pública y la sociedad, se están impulsando para avanzar hacia un modelo más sostenible".

"El 'EducaBus' es un aula abierta al aire libre, diseñada para que cualquier andaluz, sin importar su edad, pueda aprender, experimentar y comprender de manera sencilla cómo sus decisiones cotidianas influyen en el entorno", ha puntualizado García.

De hecho, está previsto que lo visiten escolares y asociaciones de todo tipo. Además, aquellas entidades que estén interesadas en hacerlo podrán solicitar su visita a través de la Portal Ambiental de Andalucía de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Del mismo modo, para dar a conocer la experiencia, la Consejería ha previsto una campaña de difusión. "Cada visita es una invitación a reflexionar y a actuar", ha apuntado la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que ha puesto en valor "las pequeñas decisiones cotidianas que tomamos, como, por ejemplo, separar los residuos en casa y reciclar".

"Decisiones -ha añadido- que son fundamentales para el cuidado y la protección de nuestros espacios naturales y, en general, de nuestro entorno, y que son las que el 'EducaBus' pretende fomentar".

En este contexto, ha incidido en la "necesidad de concienciar sobre los retos a los que nos enfrentamos como sociedad" y ha recordado que "Andalucía es una región especialmente vulnerable al cambio climático, debido a su ubicación geográfica y a las condiciones climáticas que la caracterizan, que hacen que fenómenos como el aumento de temperaturas, la pérdida de biodiversidad o la presión sobre los recursos naturales tengan un impacto directo sobre el territorio, la economía y la salud de las personas".

En este punto, además, ha puesto como ejemplo el tren de borrascas, "que nos ha traído fenómenos adversos nunca vistos en algunos casos, lo que demuestra que el cambio climático es una realidad y que tenemos que estar cada vez más preparados ante periodos más largos de sequía y episodios de fuertes lluvias y vientos como los acontecidos hace solo unas semanas".

"Nos encontramos -ha subrayado- en un momento decisivo, en el que no basta con diagnosticar, sino que es necesario planificar, hacerlo, además, para actuar, sensibilizar y facilitar herramientas a la ciudadanía para que participe activamente en la construcción de una Andalucía más resiliente y prepara ante esos eventos adversos que nos llevan a situaciones complicadas como las que hemos vivido recientemente en Andalucía".

"El 'EducaBus' recorre Andalucía con la convicción de que el conocimiento es el primer paso para el cambio", ha comentado la consejera, que ha agregado que "queremos llegar a todos los rincones, grandes y pequeños, porque la sostenibilidad no entiende de territorios, ya que todos suman y todos los ciudadanos sumamos en la construcción de una región más verde y preparada para los desafíos climáticos actuales".

En este sentido, ha insistido en que el proyecto supone "una apuesta clara por acercar la educación ambiental a todos los rincones de Andalucía y ponerla al alcance de cualquier ciudadano, viva donde viva".

CUATRO EJES PARA UNA FORMACIÓN "MÓVIL"

El vehículo se presenta como un recurso educativo móvil que pone a disposición de la población actividades gratuitas e interactivas centradas en cuatro grandes ejes: gestión forestal sostenible y biodiversidad, economía circular; cambio climático, y digitalización ambiental e innovación.

A través de un formato dinámico, tecnológico y adaptado a todas las edades, el programa combina educación y entretenimiento para facilitar la comprensión de problemas ambientales complejos y promover hábitos responsables en el día a día.

Tras el inicio de su ruta en Garcíez, el 'EducaBus', emprenderá un recorrido que lo va a llevar por numerosas localidades andaluzas, convirtiéndose en un recurso fundamental para impulsar la sensibilización ambiental y promover un cambio cultural hacia la sostenibilidad.

"Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con la educación, la participación ciudadana y la protección del patrimonio natural, pilares esenciales para afrontar con éxito los efectos del cambio climático y asegurar un futuro más sostenible para las próximas generaciones", ha apostillado la consejera.

La jornada celebrada en Garcíez ha contado con una amplia participación del tejido educativo y asociativo del municipio. Además del alumnado del centro educativo, familias pertenecientes a la Asociación AMPA de Alumnos han podido explorar los recursos interactivos del vehículo y participar en las primeras dinámicas formativas del programa.

También han acudido representantes de la Asociación de Mujeres Viñuela de Garcíez; así como un grupo de personas mayores del municipio, quienes han mostrado especial interés por los contenidos dedicados al cambio climático y la gestión responsable de los recursos.