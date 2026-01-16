Emacsa contará con una planta solar fotovoltaica para autoconsumo en su sede central

Edificio de Emacsa. - EMACSA

CÓRDOBA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) contará con una planta solar fotovoltaica en la cubierta de su sede central, situada en la calle de los Plateros, que permitirá producir energía limpia para autoconsumo y avanzar de forma decidida en la transición energética de la entidad.

Según ha indicado la empresa municipal en una nota, esta iniciativa se enmarca en el proyecto estratégico '#Redes_Emacsa 5.0 Más digital y cerca de ti', con financiación de la tercera convocatoria del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y con fondos de la Unión Europea Next Generation EU.

El proyecto contempla el suministro la instalación y la puesta en marcha de una planta solar fotovoltaica de 50 kilovatios de potencia destinada a cubrir parte de la demanda eléctrica de la sede social de Emacsa. La instalación estará compuesta por 80 paneles solares de alta eficiencia con una potencia de 585 vatios pico cada uno, así como un inversor de 50 kilovatios, un sistema de monitorización y control de vertido cero y todos los elementos necesarios para garantizar su integración y funcionamiento seguro.

La producción anual estimada de la planta será de "más de 72.000 kilovatios hora, lo que permitirá un ahorro económico anual superior a 11.200 euros además de una reducción significativa de la huella de carbono asociada a la actividad diaria de la empresa municipal".

Con esta actuación Emacsa refuerza su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos públicos apostando por las energías renovables como eje fundamental de su modelo de gestión y alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las directrices europeas para la transición ecológica.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que esta planta solar "supone un paso más en la estrategia para avanzar hacia un modelo más sostenible eficiente y responsable". Según ha señalado, "producir parte de la energía que consumimos nos permite reducir costes, disminuir la dependencia energética y avanzar en el compromiso de Emacsa con la lucha contra el cambio climático".