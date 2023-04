Endesa y el Puerto de Cádiz firman un protocolo para su transición energética del entorno portuario

CÁDIZ, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, y el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, han suscrito este lunes un protocolo de colaboración para el diseño y planificación de un conjunto de medidas que faciliten la transición energética del entorno portuario antes de 2030.

En un acto en el que han estado acompañados por el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, la delegada territorial de Política Industrial y Energía, Inmaculada Olivero, y la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo.

Según han explicado en una nota, esta firma da continuidad a la aprobación por parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz de la concesión a Endesa X, filial de servicios energéticos de Endesa, para la construcción y explotación de una instalación OPS (On-shore Power Supply) que ofrecerá suministro eléctrico a los cruceros que atraquen en el Muelle Alfonso XIII de la ciudad, y que posiciona al puerto como pionero a nivel nacional en estos servicios energéticos.

Este acuerdo supondrá un impulso para llevar a cabo la transformación de la gestión energética en el entorno portuario, según los parámetros de la normativa europea, estatal y regional en materia de descarbonización antes de 2030, han señalado.

Asimismo, han indicado que a través de este protocolo de colaboración se definirá y diseñará un plan de actuación para transformar al Puerto Bahía de Cádiz en un puerto más verde y descarbonizado, que apueste por las energías renovables y con una mayor eficiencia energética.

Para ello, se llevará a cabo un modelo eficiente energéticamente que integre la movilidad sostenible, la energía renovable, el almacenamiento de energía y la digitalización de los procesos a través de "open data" y plataformas distribuidas, que permitan al Puerto de Bahía de Cádiz situarse a la vanguardia de este tipo de entornos a nivel nacional e internacional.

Para Teófila Martínez, tanto el protocolo como el proyecto de electrificación para cruceros son "dos ejemplos del compromiso" de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz con la sostenibilidad, de la que ha dicho, "no es una opción, sino una obligación". "No somos libres de elegir ser sostenibles o no, estamos obligados a serlo y en el caso concreto del Puerto de Cádiz estamos comprometidos con el verde", ha reseñado.

En este sentido, la presidenta ha hecho hincapié en la necesidad de liderar y desarrollar un papel proactivo en materia de sostenibilidad ambiental, y ha recordado distintas actuaciones dentro de esta estrategia en los últimos años como las pantallas antipolución de Cabezuela, la implantación de sistemas de control de emisiones, la puesta en marcha de hasta tres plantas de energía fotovoltaicas y un ecoaparcamiento con GNL o la certificación ambiental en proceso, entre otras.

Por su parte, Rafael Sánchez Durán ha destacado que "Endesa está comprometida con la transición energética para conseguir una economía descarbonizada, no solo en su propia actividad, sino a través de propuestas de valor que acompañen al tejido industrial y doméstico y ofrezcan soluciones en las comunidades locales".

"Para ello contamos con la experiencia de una sólida empresa, con casi 130 años de vida, que ha acompañado al desarrollo social y económico de Andalucía y que lo continúa haciendo, impulsando proyectos de vanguardia en innovación como la adaptación de las ciudades y del litoral andaluz a las necesidades energéticas del futuro", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que Endesa X va a ser la primera empresa a nivel nacional que, junto al Puerto Bahía de Cádiz, va a ofrecer servicios de suministro eléctrico a cruceros. "A esto sumamos hoy el proyecto ePort de Endesa para establecer las vías de trabajo necesarias para implementar la sostenibilidad de forma transversal en el entorno portuario y combinarlo con su integración dentro de las ciudades", ha concluido el director general territorial de Endesa.

El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha puesto en valor el papel de los puertos andaluces como parte fundamental de la economía andaluza, y ha destacado que "el futuro del transporte marítimo pasa por soluciones innovadoras como los biocombustibles, las baterías, el hidrógeno renovable o el amoníaco verde, tecnologías en las que Andalucía está demostrando su fortaleza y capacidad para liderar esta transición energética".

Por ello, ha celebrado esta iniciativa de colaboración público-privada que se va a desarrollar en el puerto gaditano, que ha considerado "un enorme reto y al tiempo una oportunidad histórica para Andalucía, puesto que la comunidad destaca por reunir los recursos naturales, las condiciones geográficas y las instalaciones portuarias idóneas para ocupar una posición de liderazgo en esa transición energética y digital que es ya imparable".