La Escuela Técnica Superior de la Universidad de Huelva pone en marcha la competición de vehículos solares

La Sustainable Urban Race (SUR26). - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 14 de mayo, a partir de las 9,30 horas, el bulevar del Campus de El Carmen de la Universidad Huelva (UHU) acogerá una nueva edición de la Sustainable Urban Race (SUR26), una competición de vehículos solares diseñados por estudiantes de secundaria, ciclos formativos y bachillerato, organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, la SUR tiene como objetivo sensibilizar al alumnado sobre los retos energéticos y de movilidad en entornos urbanos, fomentando al mismo tiempo la creatividad, el ingenio y la aplicación práctica de conocimientos técnicos en el diseño y construcción de vehículos sostenibles y energéticamente eficientes.

La iniciativa consiste en la construcción de un vehículo solar eléctrico de al menos tres ruedas, capaz de transportar a una persona. Todos los equipos reciben un kit de motor con especificaciones homogéneas, facilitado por la organización.

Además, en cada edición se incorporan distintos retos tecnológicos que los participantes deben superar y que son definidos anualmente por la propia organización. Cada prototipo será evaluado atendiendo a cuatro pruebas principales: eficiencia energética, velocidad, maniobrabilidad y votación popular a través de redes sociales.

Asimismo, el jurado valorará otros aspectos complementarios, como el diseño estético y las innovaciones tecnológicas incorporadas en cada vehículo. En la medida en que las condiciones de cada centro educativo lo permitan, también se promoverá la composición equilibrada de los equipos, con una participación aproximada del 50% de integrantes de cada sexo.

En esta edición participan diez equipos de bachillerato, secundaria y ciclos formativos procedentes de las provincias de Huelva, Sevilla y Granada. La iniciativa implica a más de 30 docentes y alrededor de 400 estudiantes, lo que refleja el interés que suscita este proyecto educativo.

La competición cuenta con el patrocinio de la Fundación Atlantic Copper, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, el Consejo Social de la Universidad de Huelva, la Cátedra de la Provincia de la Diputación de Huelva, la Cátedra Gabitel del Hidrógeno, la Cátedra Seabery de Realidades Extendidas, el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva y el Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (CITES) de la Universidad de Huelva.