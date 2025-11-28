Estrella avala la contribución de los gestores de residuos de la construcción a la sostenibilidad

Apertura en Andújar de la asamblea de la Asociación de Gestores de Residuos - JUNTA DE ANDALUCÍA

ANDÚJAR (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El delegado de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha avalado la labor de los gestores de residuos de la construcción como agentes clave en el avance del empleo y el desarrollo económico, aunque siempre vinculados a la sostenibilidad.

Lo ha hecho en la asamblea de la Asociación de Gestores de Residuos, que se celebra en Andújar (Jaén) y que reúne a las principales empresas del sector. Estrella ha incidido en que en la actualidad "Andalucía lidera el crecimiento económico de España, la creación de empleo y de empresas".

No obstante, el delegado del Gobierno ha señalado que este avance se tiene que realizar de una manera sostenible, por lo que resalta el papel de la Asociación de Gestores de Residuos como "unos colaboradores necesarios en el impulso de la revolución verde que ha puesto en marcha el Gobierno de Juanma Moreno".

"Queremos progresar, avanzar, pero siempre con el eje de la sostenibilidad. Por eso, en la colaboración público-privada, la Junta de Andalucía implementa la necesidad de poner en valor también esos residuos para que formen parte de la economía circular", ha dicho Estrella.

El delegado del Gobierno ha resaltado la importancia de valorizar los residuos de la construcción, que solamente en la provincia jiennense representan más de 1.500 empresas y 14.000 puestos de trabajo, ya que se resuelve todo tipo de problema ambiental y también se genera empleo a través de la economía circular en las plantas que tienen los miembros de la Asociación de Gestores de Residuos.

Estrella ha defendido la labor de la Junta de Andalucía en favor de la defensa de la sostenibilidad a través de un marco normativo, como el Plan Integral de Residuos de la Construcción, que supone invertir en la recuperación y sellado de vertederos que estaban incontrolados, o en el impulso de la Ley de Economía Circular, que "representa una revolución normativa que sitúa a Andalucía a la vanguardia y marca la hoja de ruta en la gestión de recursos".

"Nos marcamos como horizonte temporal que en el 2030 solo el diez por ciento de los residuos que se produzcan vayan al vertedero. Lo demás tendrá que reciclarse, ponerse en valor y volver a la cadena, lo que acabará con la cultura del usar y tirar", ha concluido el delegado del Gobierno.