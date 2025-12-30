La Federación Andaluza de Caza valora como "fundamental" la Orden de Control de Predadores de Andalucía

Imagen de archivo de jabalí. - AVA

ARCHIDONA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

Andalucía cuenta con una Orden de Control de Predadores tras publicarse este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) un texto legal que el sector cinegético andaluz lleva reivindicando 22 años como una "herramienta fundamental" para frenar "el declive de la biodiversidad y la caza menor en nuestra región".

Tal y como ha detallado la Federación Andaluza de Caza (FAC) en una nota, con la publicación de este texto, el Gobierno de Juanma Moreno cumple el compromiso adquirido por el presidente de la Junta en junio de 2022 con la federación mediante la firma del Pacto Andaluz por la Caza, propuesto por el organismo federado andaluz a todos los partidos políticos durante la campaña #LaCazaTambiénVota.

En concreto, la Orden de Control de Predadores, cuyo contenido es resultado del trabajo conjunto de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y del Servicio Técnico de la Federación Andaluza de Caza, es una "demanda histórica" de los cazadores andaluces desde que en 2003 se aprobara la Ley de Flora y Fauna de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su entrada en vigor, tras su publicación este martes en el BOJA, supondrá "equiparar la normativa cinegética andaluza a la de otras comunidades que cuentan desde hace años con esta herramienta de gestión fundamental para las sociedades de cazadores".

Por su parte, el presidente de la FAC, José María Mancheño, ha explicado que la Orden de Control de Predadores, "por la que llevamos más de 20 años" trabajando desde la FAC, se configura como "una herramienta de gestión fundamental" para las sociedades de cazadores "a la hora de proteger la biodiversidad y la caza menor" y es fruto de un "trabajo riguroso" basado en "estrictos criterios técnicos, científicos y de sostenibilidad".

En relación, Mancheño ha valorado como "día histórico" para la caza andaluza, y ha apuntado que "con el trabajo de la Federación, el apoyo de sus 90.000 federados y el compromiso de la Junta de Andalucía con la caza social, alcanzamos por fin una reivindicación histórica del colectivo".

Bajo este contexto y tras la publicación de la Orden de Control de Predadores en el BOJA, la FAC ha anunciado que va a realizar en las próximas semanas una campaña informativa dirigida a sociedades y cazadores para informar sobre el contenido y la aplicación de este nuevo texto legal en nuestra región.