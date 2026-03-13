Giahsa refuerza la educación ambiental en colegios de Huelva con un programa de reciclaje y compostaje

Papeleras que Giahsa repartirá entre los colegios de Huelva. - GIAHSA

HUELVA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Giahsa ha puesto en marcha una nueva iniciativa para reforzar la educación ambiental en los centros educativos de los municipios de su ámbito de actuación mediante el reparto de 800 papeleras para la recogida selectiva de envases y papel-cartón, gracias a la colaboración de Ecoembes.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, se trata de una acción que permite dotar a los colegios de material específico para facilitar la separación de residuos en las aulas, al tiempo que se refuerza la concienciación ambiental del alumnado y se fomentan hábitos de reciclaje y sostenibilidad desde edades tempranas.

De este modo, el director ejecutivo de Giahsa, Santiago Ponce, ha destacado la "importancia" de implicar a la comunidad educativa en la construcción de una cultura ambiental responsable. "Los centros educativos son un espacio clave para formar a las nuevas generaciones en valores de sostenibilidad. Cuando los niños incorporan estos hábitos en su día a día, se convierten también en agentes de cambio dentro de sus propias familias", ha señalado.

Aprovechando esta acción y la "excelente respuesta" que está teniendo en los colegios la campaña de sensibilización 'Orgánica y marrón, la mejor combinación ', Giahsa ampliará el reparto de material con la distribución de mil cubos aireados para la recogida de materia orgánica en las aulas y más de 50 contenedores de 120 litros destinados a los comedores escolares.

En paralelo, dentro de esta misma campaña se están desarrollando actividades educativas sobre compostaje en los centros participantes, donde el alumnado aprende de forma práctica qué residuos orgánicos pueden aprovecharse, cómo funciona el proceso de compostaje y qué beneficios ambientales tiene la correcta gestión de la fracción orgánica.

La iniciativa ha despertado un "notable interés" en la comunidad educativa, con 60 centros participantes de los 91 contactados, lo que representa más del 60% de adhesión.

De forma paralela, Giahsa continúa desarrollando su plan de implantación del contenedor marrón en los municipios de su ámbito de actuación. Dentro de este programa se pondrán a disposición de los ayuntamientos más de 50.000 cubos aireados de diez litros para los hogares, destinados a facilitar la separación de la fracción orgánica en origen, una vez acabe la campaña de información.

El plan también contempla la distribución de más de 200 contenedores de 120 litros para comercios y grandes generadores de residuos orgánicos, como bares, restaurantes, fruterías o panaderías. Con estas acciones, Giahsa continúa avanzando en la implantación de un modelo de gestión de residuos "más sostenible, alineado con los objetivos de economía circular y reducción de residuos orgánicos en vertedero".