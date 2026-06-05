El Hospital Punta de Europa de Algeciras reduce su consumo energético más de un 30%

Placas solares en el Hospital Punta Europa de Algeciras. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Hospital Punta de Europa de Algeciras, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha culminado un amplio proceso de rehabilitación energética orientado a mejorar la eficiencia de sus instalaciones, reforzar la sostenibilidad de ambos centros y reducir el consumo de los recursos energéticos, reduciendo su consumo energético más de un 30%.

Así lo ha informado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este viernes, según ha indicado en una nota la Junta, que ha señalado que la actuación, valorada en más de 19 millones, se ha desarrollado en el marco del Programa para el Impulso a la Rehabilitación Energética de Edificios Públicos (PIREP), cofinanciado con fondos europeos NextGenerationEU.

"Estas intervenciones han permitido alcanzar una reducción superior al 30% en el consumo energético del edificio. Además, permitirán un ahorro de emisiones CO2 a la atmósfera (la denominada huella de carbono) de cerca del 63% en el Punta de Europa, lo que se traduce en una reducción de miles de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año", ha explicado el consejero.

Entre las principales actuaciones ejecutadas en el Hospital Punta de Europa de Algeciras ha destacado la instalación de equipos aerotérmicos de climatización de alta eficiencia, renovación de la central térmica y mejora de la producción de agua, instalación de placas solares fotovoltaicas en cubiertas y aparcamientos, mejora de los ascensores, instalación de BMS (Building Management System), un sistema centralizado de gestión energética para supervisar y optimizar el funcionamiento de las instalaciones.

El consejero en funciones ha subrayado que "estas actuaciones han permitido avanzar hacia un modelo hospitalario más eficiente, sostenible y resiliente, alineado con los objetivos de transición energética y modernización de las infraestructuras sanitarias públicas".

La Junta ha señalado que el sistema público de salud atiende a casi nueve millones de personas y se trata de la mayor organización pública de Europa con una red de hospitales y centros de salud que funcionan a todo rendimiento 24 horas al día siete días a la semana.

En este sentido, Antonio Sanz ha querido recordar en un día de concienciación como este viernes que "la responsabilidad es cuidar de la salud de los andaluces como también cuidar el medio ambiente reduciendo el impacto, la huella que el sistema deja en el planeta".

La Junta ha recordado que Andalucía fue pionera, con su Plan Estratégico de Gestión Ambiental Integrada (PEGAI) aprobado por el Consejo de Gobierno en enero de 2025, al ser el primer sistema sanitario público en España en contar con un sistema integral de gestión ambiental para todos sus centros. Un sistema certificado según la norma internacional ISO 14001.

Así, ha señalado que en el marco del PEGAI se están gestionando más de 300 proyectos para la mejora de la eficiencia energética y la instalación de energías renovables en el ámbito sanitario, con un presupuesto de 240 millones de euros --85% financiación Fondos Feder Programa Operativo 2021-27 y un 15% autofinanciado por el SAS--. Respecto a energías renovables, con una inversión de 110 millones de euros, se ha conseguido generar 80GWh/al año de energía, lo que supone en torno al 20% del consumo de electricidad anual del SAS, y se evitan unas 40.000 toneladas de CO2eq al año.