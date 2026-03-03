Huelva, 'ciudad follower' de la Misión Climática en España al integrarse en la Plataforma CitiES 2030

Ciudad de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

El Ayuntamiento de Huelva se incorpora a la Plataforma CitiES 2030, convirtiéndose oficialmente en 'ciudad follower' del movimiento de la Misión Climática en España. Esta adhesión sitúa a Huelva dentro de un grupo reducido de ciudades que actúan como avanzadilla en la transición hacia la neutralidad climática, siguiendo la estela de las siete ciudades españolas seleccionadas por la Comisión Europea en la Misión de 100 Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras para 2030, en el marco del programa Horizonte Europa.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha subrayado que con esta incorporación, "Huelva refuerza su papel dentro de la comunidad de ciudades comprometidas con la acción climática y la innovación, abriendo nuevas oportunidades de colaboración, aprendizaje compartido y captación de financiación europea", con el objetivo último de "mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y avanzar hacia la neutralidad climática antes de 2050".

"De esta forma, Huelva demuestra con hechos que está plenamente alineada con una de las cinco grandes Misiones que impulsa Europa, avanzando de forma decidida hacia un modelo de ciudad más sostenible, innovador y climáticamente responsable", ha añadido.

En este sentido, De Mora ha destacado que la incorporación a CitiES 2030 es el resultado de un proceso iniciado con el compromiso político del Ayuntamiento y que ya cuenta con una estructura técnica sólida. "Huelva dispone de una Oficina Técnica específica y de una consultora especializada que trabajan en la elaboración del Plan de Acción, el Plan de Financiación y el Plan de Alianzas, porque la neutralidad climática no es un reto de un área concreta, sino un objetivo de ciudad que requiere la implicación de todos y la suma de aliados", ha señalado.

La ciudad participó el pasado 10 de febrero en su primera reunión como miembro de la plataforma, abriendo una nueva etapa de trabajo conjunto con el resto de municipios que integran este movimiento a escala estatal. Durante el encuentro, Huelva compartió sus prioridades en transición climática, en un contexto especialmente relevante para una ciudad industrial y portuaria que avanza hacia la industria verde y las energías limpias.

Así, Adela de Mora ha puesto en valor que Huelva se está consolidando como uno de los polos estratégicos del hidrógeno verde en España, impulsando iniciativas vinculadas a la economía verde, la formación y el empleo, y reforzando su papel como laboratorio urbano para el desarrollo de soluciones innovadoras en sostenibilidad, descarbonización y gestión eficiente de los recursos.

"La integración en CitiES 2030 nos permite ordenar, coordinar y dar coherencia a todas estas iniciativas en una hoja de ruta común, alineada con los objetivos europeos, y nos posiciona como ciudad referente a nivel estatal en el movimiento de Misiones", ha afirmado la teniente de alcaldesa.