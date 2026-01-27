Huelva renueva la Alianza Greener para crear un Clúster Transfronterizo de Energía Verde

Firrma del Acuerdo de Colaboración Institucional para la constitución de la Alianza Greener. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

El Ayuntamiento de Huelva ha acogido este martes la firma del Acuerdo de Colaboración Institucional para la constitución de la Alianza Greener, una alianza estratégica para la industria de la energía verde en el territorio transfronterizo de Andalucía, Algarve y Alentejo, que da continuidad al trabajo desarrollado en el marco del proyecto europeo Greener.

Suscrito por el Ayuntamiento de Huelva, Sines Tecnopolo, la Cámara de Comercio de Huelva, la Federación Onubense de Empresarios, la Universidad de Huelva, la Universidade do Algarve, la Universidad Internacional de Andalucía, la Escuela Andaluza de Economía Social y NERA, involucrados desde el principio en el proyecto Greener, se ha incorporado, como principal novedad, a la Autoridad Portuaria de Huelva, cuya entrada "refuerza el carácter logístico, industrial y estratégico de la Alianza", ha indicado el Consistorio.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que con este acto "no solo renovamos una alianza, sino que damos un paso adelante hacia la creación de un Clúster Transfronterizo de la Energía Verde, que nos permita trabajar de forma coordinada para reforzar la industria auxiliar, atraer inversiones, captar talento y formar a nuestra población".

"Tras el diagnóstico compartido, los hackatones y el trabajo técnico desarrollado hasta ahora, hoy damos un paso decisivo al apostar por un Clúster que nos permita trabajar de verdad en equipo, no cada uno desde su parcela, sino unidos para anticipar problemas, compartir soluciones y aprovechar oportunidades", ha añadido.

Miranda ha recordado que el objetivo de la Alianza Greener es "aprovechar la revolución industrial de la energía verde para capacitar y fortalecer nuestra industria auxiliar y generar empleo de calidad que se quede en casa", apostando por la cooperación entre administraciones, empresas, universidades y sociedad civil, la denominada cuádruple hélice.

El acuerdo establece como ámbitos prioritarios las energías renovables, el hidrógeno verde, la eficiencia energética, la innovación, la formación especializada y la generación de empleo verde, sentando las bases para una estrategia común que posicione al Suroeste Atlántico como referente europeo de la transición energética.

La alcaldesa ha anunciado además que la propuesta de creación del Clúster del Hidrógeno Verde podrá presentarse ante todos los actores del sector en la Tercera edición del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, que se celebrará en Huelva del 4 al 6 de febrero, "consolidando a la capital como punto de encuentro de la industria energética sostenible".

La Alianza Greener se enmarca en el proyecto europeo Greener, financiado por el Programa Interreg VI A España-Portugal (Poctep) 2021-2027 con fondos Feder, y representa "una apuesta firme por una transición energética justa, competitiva y generadora de oportunidades para la ciudadanía de Andalucía, Algarve y Alentejo".