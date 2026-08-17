Iberdrola acerca el autoconsumo colectivo a 360 familias de la provincia de Jaén con tres nuevas comunidades solares

Una de las comunidades solares instaladas en la provincia de Jaén. - IBERDROLA

JAÉN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola continúa extendiendo el autoconsumo colectivo en la provincia de Jaén con tres nuevas comunidades solares ubicadas en Arjonilla, Torredonjimeno y la capital.

Las instalaciones permitirán que 360 familias de su entorno puedan beneficiarse de energía renovable "sin necesidad de contar con una instalación solar propia ni de realizar inversión alguna y ahorrando en su factura de la luz", según ha informado este lunes en una nota la compañía.

En conjunto, las tres comunidades solares tienen una potencia instalada de 181,24 kWp. Cuentan con 394 paneles fotovoltaicos y con una generación anual de 260 MWh, lo que supondrá evitar la emisión anual de más de 53 toneladas de CO2 a la atmósfera.

"Con esta fórmula de autoconsumo, cualquier cliente situado en un radio inferior a cinco kilómetros de la instalación puede adherirse y consumir energía verde y de proximidad si necesidad de tener instaladas placas solares en su propio domicilio y sin ninguna inversión, ya que es la compañía la que se encarga de todo", ha explicado.

La instalación de mayor potencia está situada en Arjonilla, donde se han colocado 160 paneles solares que suman 73,6 kWp y permitirán incorporar al autoconsumo colectivo a 150 familias.

En Torredonjimeno, la comunidad solar dispone de 112 paneles, una potencia de 51,52 kWp y capacidad para beneficiar a 100 hogares. La tercera instalación está en la capital y se compone de 122 paneles solares, con una potencia total de 56,12 kWp. Gracias a este proyecto, otras 110 familias podrán acceder al autoconsumo colectivo.

Todas las personas interesadas pueden informarse en los distintos puntos de atención de Iberdrola en la capital jiennense o llamando al teléfono gratuito 900 92 33 33.

Con estos nuevos proyectos, Iberdrola supera ya el centenar de comunidades solares activas en Andalucía, en línea con su estrategia de acercar las energías renovables a la ciudadanía. En el conjunto de España, ha superado el hito de las 1.000 comunidades solares, facilitando el acceso al autoconsumo a más de 100.000 familias.

La empresa fue "pionera en 2015 en ofrecer soluciones de autoconsumo a sus clientes" y, en 2019, lanzó el modelo de comunidades solares para dar respuesta a la realidad de que más de dos tercios de la población reside en edificios en altura. Este sistema permite que los vecinos situados en el entorno de una instalación puedan acceder a energía renovable de cercanía.

De esta forma, según ha destacado, continúa reforzando su apuesta por el autoconsumo colectivo "como una solución orientada al cliente final, que impulsa la transición energética desde el ámbito local y acerca los beneficios de las energías renovables a la ciudadanía".