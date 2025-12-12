El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde 2026 en Huelva supera ya los 700 inscritos

Apertura del segundo Congreso Nacional del Hidrógeno Verde que se celebra en Huelva. - CONGRESO NACIONAL HIDRÓGENO VERDE

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, que se celebrará en Huelva del 4 al 6 de febrero de 2025 y que promueve la Federación Onubense de Empresarios (FOE), con la colaboración de la Alianza de Valles del Hidrógeno de España, suma ya más de 700 personas inscritas, además de contar con la presencia confirmada de 300 empresas, así como representantes de 50 instituciones, asociaciones, clústeres y valles unificados nacionales de hidrógeno provenientes de España, Europa y Latinoamérica.

Unas cifras que, a juicio de la organización, "demuestran el respaldo unánime de los sectores del hidrógeno verde y de las energías renovables" a un evento que "volverá a aglutinar a la gran industria a nivel nacional e internacional y que supondrá una excelente oportunidad para poner en valor el destacado protagonismo del hidrógeno verde en el desarrollo de la actividad económica".

Las inscripciones para participar en el Congreso siguen abiertas a través de la web www.congresohidrogenoverde.com, según ha indicado en una nota de prensa.

Con un marcado carácter empresarial e industrial, el III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde contará con más de 80 panelistas, así como con la presencia de los CEO de las empresas líderes del sector y con ponentes nacionales e internacionales "de primerísimo nivel", quienes compartirán experiencias reales y los grandes planes de inversión en este sector.

Entre ellos, el senador Robert Hertzberg, expresidente de la Asamblea de California y líder de la mayoría del Senado de California y "arquitecto clave" de la histórica legislación de California sobre energías renovables y tecnologías limpias, "que ha contribuido a definir el panorama regulatorio que ha convertido al estado en un modelo global para la transición energética"; así como de representantes institucionales de gobiernos europeos, como el secretario de Estado de Energía de Portugal, Jean Barroca; y de diversos gobiernos autonómicos.

Además, en esta tercera edición el Congreso "da un paso adelante en su apuesta por la globalización y refuerza aún más su carácter internacional" lo que "posiciona a este evento como un espacio privilegiado para la generación de alianzas estratégicas entre empresas e instituciones de Europa, Latinoamérica y Asia, y lo consolida como un referente en el sector energético, atrayendo a líderes de la industria, asociaciones especializadas y expertos en la transición energética y sostenibilidad".

La vocación empresarial e industrial de este evento internacional se plasmará también a través de los encuentros profesionales 'B2B', organizados de la mano de Andalucía Trade, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, perteneciente a la Junta de Andalucía. Se trata de reuniones que serán concertadas a través de la plataforma de Andalucía Trade en las que se facilitará la colaboración entre las empresas para promover alianzas, inversiones conjuntas y la puesta en marcha de nuevos proyectos.

El programa del Congreso abordará temáticas clave sobre la transición energética, con especial énfasis en los mercados, así como en la realidad y los desafíos del hidrógeno verde en Europa, Latinoamérica y Asia. Las sesiones y paneles estarán orientados a fomentar la cooperación internacional, compartir avances tecnológicos y explorar nuevas oportunidades de negocio en el ámbito del hidrógeno y a la formación, en un evento que "volverá a situarse como punto de encuentro clave para el futuro energético del sur de Europa".

La convocatoria anterior reunió a más de 1.400 asistentes de 28 nacionalidades, 450 empresas, más de 80 ponentes y 40 asociaciones e instituciones del sector provenientes de todo el mundo. Durante sus tres jornadas, se celebraron más de mil encuentros de negocios, en un espacio expositivo ampliado a mil metros cuadrados con la participación de 40 stands.

El evento cuenta para su tercera edición con el patrocinio de entidades y empresas líderes del sector energético como Moeve, Siemens Energy, Avalon Renovables, Enagás, Universidad de Huelva, Técnicas Reunidas, Iberdrola, Masa, Cátedra UHU-Gabitel, INTA, Exolum, Trina Green Hydrogen, BBVA, Caixabank, Atlantic Copper, Andersen, Air Liquide, Ghenova, Inerco, DH2 Energy o Hyren, que ya han confirmado su participación y que compartirán su visión y los últimos avances en la industria; además el congreso está respaldado por el apoyo institucional del Ayuntamiento de Huelva, Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Huelva y Puerto de Huelva, subrayando la importancia de la colaboración público-privada en el desarrollo de esta tecnología.

En esta edición, también se han sumado al apoyo institucional al Congreso Nacional de Hidrógeno Verde los gobiernos autonómicos de Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia y Asturias, cuyos presidentes se unen al Comité de Honor del evento, presidido por Teresa Rasero, presidenta de Feique y del consejo de Air Liquide España, y que cuenta con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y con la presidencia honorífica del Rey Felipe VI.