Impulso a la economía circular en el sector agroalimentario andaluz con el proyecto Segalpe de Ifapa

Archivo - Feria agroalimentaria Auténtica Premium Food Fest 'Comprometidos con el origen'. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles del impulso del proyecto Segalpe por parte del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Esta iniciativa, dotada con más de 1,4 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), busca poner en marcha un sistema innovador de separación física de los gases que componen el syngas (gas de síntesis), elemento que se obtiene mediante la gasificación de biomasa agroindustrial, ha explicado la Junta en una nota de prensa.

El aprovechamiento tradicional del gas de síntesis consiste en su quema directa para producir electricidad o calor. Sin embargo, el proyecto Segalpe pretende separar sus distintos componentes para aprovecharlos individualmente y obtener productos de mayor valor añadido como el hidrógeno verde, el CO2 de origen biogénico o gases de uso hospitalario.

La explotación de la biomasa de origen agrario y agroindustrial tiene un gran potencial en Andalucía, pero estas posibilidades no se están aprovechando en su totalidad actualmente debido a las limitaciones tecnológicas actuales. En este contexto, la Junta de Andalucía decidió impulsar el proyecto Segalpe para explotar al máximo las posibilidades económicas de este recurso. El nuevo método de aprovechamiento del gas de síntesis ofrecería ventajas económicas al sector andaluz al generar nuevas oportunidades de negocio y mejorar la rentabilidad de las empresas agrarias e industrias agroalimentarias.

Asimismo, este avance supondría mejoras sociales en las áreas rurales de Andalucía al impulsar nuevas actividades que generen empleo cualificado y contribuyan a fijar la población al territorio. A esto se suma el valor ecológico del proyecto Segalpe, ya que el nuevo método de aprovechamiento del syngas que busca esta iniciativa convertiría residuos en recursos útiles para la industria.

En este sentido, Segalpe no tiene predeterminada una tecnología por la que sea preciso apostar, sino que persigue la búsqueda de una solución funcional, robusta y económicamente viable que sea susceptible de integrarse en las instalaciones agroindustriales que actualmente existen en la región. Para encontrarla, el Gobierno andaluz apuesta por la vía de la Compra Pública de Innovación (CPI), instrumento que promueve el desarrollo de soluciones innovadoras que respondan a necesidades reales no cubiertas por el mercado actual.

En concreto, Ifapa impulsa este proyecto poniendo al servicio de Segalpe infraestructuras entre las que se encuentra una planta de gasificación mediante pirólisis de 10 kW. Contar con estas instalaciones permitirá realizar ensayos con distintas biomasas como alperujo, restos de poda o cáscaras de almendra; y comprobar la eficacia, estabilidad y adaptación del sistema propuesto.