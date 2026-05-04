Visita al punto limpio de Jódar - JUNTA DE ANDALUCÍA

JÓDAR (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

Jódar (Jaén) contará con un punto limpio en la zona de expansión del municipio. Las obras se llevan a cabo en una parcela de un total de 4.408 metros, cedida por el Ayuntamiento, y ubicada junto a la piscina municipal. Los trabajos tienen un coste global de 674.199 euros, cofinanciados con fondos Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural).

Del total de la parcela, el nuevo punto limpio ocupa una superficie de 1.804 metros cuadrados, que se distribuyen en dos zonas diferenciadas: una plataforma superior de descarga, y una inferior para carga. Esta infraestructura, como otras de este tipo que se han construido en Andalucía, tiene un diseño ideado para el tratamiento adecuado de residuos domésticos, que, por su forma de generación y características, deben ser depositados en el mismo, ya que no procede su recogida domiciliaria habitual.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado estas instalaciones que han contado con un plazo de ejecución de cuatro meses y, cuando esté en servicio, recogerá diferentes residuos domésticos, desde residuos voluminosos, como muebles, maderas, colchones y otros enseres de gran tamaño, metal y chatarra, restos de escombros o de poda, embalajes y cartones; hasta residuos eléctricos y electrónicos, aceites usados, pinturas, baterías, textiles o pequeños aparatos.

El punto limpio de Jódar estará equipado con cuatro contenedores metálicos de caja abierta, de 30 metros cúbicos de capacidad, y uno de 12 metros cúbicos, especial para escombros dada la naturaleza del residuo. Se ubicarán en la plataforma inferior y su distribución prevé la recogida separada de maderas y muebles, escombros, restos de poda y embalajes voluminosos. En la plataforma superior se dispondrán dos áreas para contenedores de menor tamaño.

Catalina García ha señalado que "estas instalaciones tienen como finalidad la correcta gestión de los residuos, de tal manera que los ciudadanos puedan depositarlas en contenedores seguros, para su posterior tratamiento, evitando su abandono y el impacto sobre el medio ambiente".

A lo largo de la visita, la consejera ha incidido en la importancia de los hábitos responsables entre la población y ha afirmado que estas instalaciones "son necesarias para la adecuada gestión de los residuos que, por su origen, composición o volumen, no pueden ser depositadas en los contenedores habituales para su recogida domiciliaria".

Así las cosas, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha hecho un llamamiento a la implicación de todos "en la que es, sin lugar a duda, una tarea común: la correcta separación de los residuos".

Al hilo de esto último, ha recordado que la normativa europea, estatal y autonómica establece que, en 2025, el 55 por ciento de los residuos municipales deben destinarse a preparación para la reutilización y reciclado, porcentaje que se incrementará hasta el 60 por ciento en 2030 y al 65 por ciento en 2035.

En el caso concreto de la provincia de Jaén, además del de Jódar, los municipios de Alcaudete, Baeza, La Carolina, Quesada, Villacarrillo, Arjona, Torredonjimeno, Villanueva del Arzobispo y Mengíbar se han sumado a la red de puntos limpios de Andalucía en los últimos años.