Juanma Moreno reafirma el apoyo del PP a los cazadores firmando la Agenda Andaluza por la Caza. - FAC

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP de Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las Elecciones Andaluzas, Juanma Moreno, ha reafirmado este martes en Sevilla el apoyo del Partido Popular a los cazadores andaluces firmando la 'Agenda Andaluza por la Caza', un documento elaborado por la Federación Andaluza de Caza (FAC) como parte de su campaña #LaCazaTambiénVota --que se desarrolla durante la campaña electoral en la región-- para trasladar a todos los partidos políticos las reivindicaciones del sector cinegético andaluz y recabar su apoyo.

Según ha informado la FAC en una nota, durante el encuentro con parte de la Junta Directiva de la Federación, en el que también ha estado presente la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, Juanma Moreno ha podido conocer los siete puntos de un documento que fija la agenda de trabajo para el periodo 2026-2030 que, según el organismo federado andaluz, "debería asumir como propia cualquier candidato a la Presidencia de la Junta que tenga entre sus objetivos trabajar en defensa de la caza sostenible como herramienta para la conservación del patrimonio natural andaluz y del medio rural".

Entre las reivindicaciones más importantes, la FAC ha destacado: trabajar en la protección y recuperación de la Caza Menor (ampliando el desarrollo de la normativa en materia de control de predadores e incentivando prácticas agrarias compatibles con la conservación), consolidar la socialización de la caza en Andalucía, defender la caza andaluza frente a los ataques y amenazas que ponen en peligro su futuro (en cuestiones como las prohibición del plomo o las restricciones a la codorniz) o avanzar en la situación del Silvestrismo para recuperar las capturas

A estas reivindicaciones se suman, además, medidas como la difusión de los valores de la caza, la promoción del papel de la mujer en la caza o poner la ciencia aplicada a la caza en el centro de las decisiones sobre la actividad.

Por último, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, ha explicado que "los cazadores federados andaluces agradecemos el apoyo de Juanma Moreno y el compromiso que ha adquirido para, en caso de continuar siendo presidente, seguir trabajando firmemente por la modernización y consolidación de una actividad clave en la conservación medioambiental y de un sector fundamental para el mundo rural andaluz".