La Junta aprueba el decreto para maximizar impacto de grandes explotaciones mineras en su entorno

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto que persigue incrementar el impacto económico, social y sobre el empleo de la minería sostenible en Andalucía, a través del desarrollo y consolidación de ecosistemas mineros e industriales, "aprovechando el efecto tractor de las instalaciones de gran relevancia en las comarcas y zonas de influencia mineras de Andalucía".

Tal y como ha emitido la Administración autonómica en una nota, con el propósito de avanzar en la diversificación económica y el desarrollo de los sistemas productivos locales, el Gobierno andaluz pretende que la instalación de grandes proyectos mineros se traduzca en la creación de un tejido industrial y productivo generador de oportunidades para los territorios en los que se asientan y maximizar los efectos positivos de contar con este tipo de instalaciones.

Así, el decreto introduce unos mecanismos de impulso y coordinación para abordar este desarrollo "de una manera planificada, sistemática y ordenada". Entre ellos, con la introducción de los planes específicos de actuación, cuyo contenido mínimo, cómo se deben realizar y las medidas que incluirían aparecen regulados en el texto.

Entre otras iniciativas, los planes específicos incluyen la posibilidad de convocar incentivos económicos o financieros para la industria auxiliar, para la mejora de infraestructuras como espacios productivos o redes eléctricas, el impulso a la Formación Profesional, el fomento de la participación de la mujer, medidas de agilización administrativa y otras relacionadas con la gobernanza para avanzar en transparencia --enfoque ESG-- y también en coordinación con las entidades locales, a través de la Red de Municipios Mineros de Andalucía.

En suma, la aprobación de este decreto se enmarca en la política de respaldo de la Junta de Andalucía de una minería sostenible, innovadora y respetuosa con la seguridad de sus trabajadores y la protección del medio ambiente "como motor de desarrollo económico", tal y como queda recogido en la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030.

De esta forma, la industria extractiva, especialmente la minería metálica, se configura como un "aliado estratégico ante la demanda creciente de materias primas" para, por un lado, avanzar en autonomía estratégica como reclama Europa y, por otro lado, para abordar con garantías la doble transición digital y ecológica, que requieren de estos minerales para poder afrontarlas con éxito.