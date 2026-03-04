La Junta apuesta por la energía solar compartida en Córdoba a través de acuerdos con empresas del sector

Archivo - Imagen de recurso de placas solares. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta en Córdoba, Agustín López, junto a la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, y el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha visitado la Comunidad Energética Local Soldelia, donde han sido recibidos por el director de Desarrollo de Negocio de la compañía, Carlos Delgado, para conocer el desarrollo de este proyecto de autoconsumo colectivo y varias instalaciones en funcionamiento.

Según ha indicado la Administración autonómica en una nota, la visita se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito entre la Agencia Andaluza de la Energía y empresas del sector para impulsar en Andalucía las comunidades energéticas y las comunidades solares, favoreciendo la producción de energía renovable próxima al lugar de consumo, especialmente a través del aprovechamiento de cubiertas.

La directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, ha explicado que esta actuación responde al compromiso del Gobierno andaluz para avanzar en la transformación y desarrollo de nuevos modelos de gestión del sector energético que incluyan su apertura a nuevos actores, tanto a empresas, ciudadanos y entidades locales, "a fin de que éstos asuman un papel mucho más activo que el de ser meros consumidores de energía", ha señalado

Márquez ha recalcado que, dentro del paquete de medidas articulado por la agencia, se promovió la participación de empresas del sector mediante manifestaciones de interés y acuerdos de colaboración, con el objetivo de incrementar de forma significativa este tipo de instalaciones y seguir venciendo las barreras que ralentizan su puesta en marcha.

En este contexto, ha señalado que se quiere "impulsar esta figura por lo que conlleva para la transición energética y la descarbonización de la economía, pero también por su capacidad para crear cadena de valor, favorecer la creación de entornos de colaboración con las empresas y entidades; y fortalecer el sector empresarial e industrial".

La directora gerente ha destacado, además, la necesidad de seguir divulgando este modelo para extender su implantación entre ciudadanía y empresas, y ha valorado el componente innovador de iniciativas que combinan el uso de cubiertas con herramientas tecnológicas y soluciones digitales para facilitar el acceso al autoconsumo colectivo.

El proyecto es además una apuesta local por un proyecto con raíces en Puente Genil, en este sentido, el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha presentado a Soldelia como una empresa emprendedora del sector de las energías renovables y ha valorado su crecimiento desde el municipio, subrayando la importancia de iniciativas empresariales que generan actividad y empleo en el territorio.

SOLDELIA

Soldelia, con sede en Puente Genil, opera con un modelo de autoconsumo colectivo apoyado en una estructura que combina empleo directo y actividad inducida en el sector, según ha informado el representante de la empresa, Carlos Delgado. La compañía mantiene en torno a una docena de puestos de trabajo directos y desarrolla su actividad junto a una red de empresas instaladoras homologadas y colaboradores externos.

En la actualidad, la empresa gestiona una capacidad aproximada de 7 MW, con cobertura para alrededor de 850 clientes, de los que 250 cuentan ya con contrato firme, mientras el resto se encuentra en fase de reserva para incorporarse conforme entren en funcionamiento nuevas comunidades. La previsión para este ejercicio es cerrar el año con un crecimiento hasta el entorno de los 12 a 15 MW en ejecución y manteniendo su expansión desde Puente Genil hacia otros puntos del territorio nacional, con especial presencia en Andalucía.