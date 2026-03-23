La Junta y el Ayuntamiento de Málaga ponen en servicio los pozos del bajo Guadalhorce

Archivo - Vistas aéreas de Málaga. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha puesto en servicio los pozos del bajo Guadalhorce y sus correspondientes conducciones con el fin de poder aprovechar los recursos hídricos de Málaga capital en situaciones de extrema necesidad. Una actuación que ha contado con una inversión por parte del Gobierno andaluz de 15,5 millones de euros y que finalizaron el pasado año y cuya gestión a paso a manos de la empresa municipal de aguas Emasa.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha informado que esta obra se incluyó "en el cuarto decreto de sequía de la Junta de Andalucía para el aprovechamiento de los recursos subterráneos del bajo Guadalhorce que permitirá garantizar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad adecuadas para poder responder a las necesidades de la población malagueña". Esta actuación, financiada por la Junta de Andalucía y ejecutadas por Emasa, han permitido rehabilitar los pozos situados en ambas márgenes del río Guadalhorce y su conexión hasta la estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) de El Atabal, según ha explicado el Ejecutivo andaluz en una nota.

Estos pozos, que en su día aprovechaba la ciudad de Málaga como fuente de abastecimiento, quedaron en desuso. Actualmente, con esta actuación se recupera la operatividad de cuatro pozos en la zona de Puente del Rey y otros dos en la zona de Perales, respetando sus características. "Además también se disponen ya de los depósitos, bombeos y las conexiones necesarias para el transporte del caudal extraído a la ETAP de El Atabal, para su integración en la red de abastecimiento", ha añadido Navarro.

"Esta actuación es otro ejemplo más de la gestión rápida y eficaz del Gobierno de Juanma Moreno para dar solución a los problemas de sequía que hemos sufrido, pero también de la colaboración leal entre administraciones para alcanzar los objetivos", ha afirmado la delegada.

Según los aforos realizados, la previsión es que el conjunto de estas infraestructuras suministre un caudal de unos 800 l/s, lo que supone prácticamente la mitad del agua que Emasa distribuye de media a toda la ciudad de Málaga. Además, se ha acondicionado la sala de máquinas para albergar los equipos de elevación del agua hasta la ETAP de El Atabal. La impulsión desde el depósito se realiza mediante una tubería de 1000 mm de diámetro, que conecta con la red existente a la altura de Intelhorce, desde donde continúa su trazado hasta la ETAP de El Atabal.

Junto a esta actuación, la delegada ha recordado que la Junta de Andalucía ha actuado también en la recuperación de otros dos pozos: el de Ajaima y el de Fahala, con una inversión superior a los seis millones de euros. Esta actuación se ha centrado en la puesta en servicio de diversos pozos de la red de captaciones en la zona de Fahala y Aljaima, así como la ejecución de las nuevas conducciones que los conectan a la estación de bombeo en el azud de Aljaima, en el río Guadalhorce.

"Ambos también han sido entregados para su explotación al Ayuntamiento de Málaga, salvo una parte del caudal que va destinado al municipio de Cártama", ha explicado Navarro para destacar que, en conjunto, han sido más de 21,5 millones de euros destinados para garantizar el abastecimiento, cuando sea necesario, en Málaga y Cártama.

ACTUACIONES EN LA PROVINCIA EN MATERIA HÍDRICA

"En materia hídrica nuestra provincia se ha beneficiado de actuaciones e inversiones que superan los 400 millones de euros, que nos permiten no sólo estar mejor preparados para los próximos periodos de sequía que lleguen, sino que además hemos hecho una apuesta sin precedentes por el uso de aguas regeneradas para darle una segunda vida a los recursos hídricos para el riego y nuestra producción agrícola", ha añadido Navarro.

Así, la delegada ha puesto en valor la gestión frente a la sequía que ha realizado la Junta de Andalucía desde 2019, aprobando cuatro decretos que han permitido realizar actuaciones para disponer de más recursos no sólo en Málaga capital sino en los sistemas interconectados a través de la autovía del agua. Además, ha destacado la recuperación de los pozos del río Chíllar, el by-pass de Churriana, la mejora de la Estación de Bombeo de La Rosaleda, la ampliación de la ETAP de El Atabal, la mejora del bombeo de Rojas, la ampliación de la desaladora de Marbella o el proyecto para ampliar la capacidad de la ETAP de río Verde, entre otras actuaciones. "Todo ello ha supuesto una inversión de más de 85 millones de euros", ha afirmado la delegada.

Asimismo, en materia de saneamiento y depuración, Navarro ha añadido que la Junta de Andalucía tiene movilizados en la provincia más de 192 millones de euros con cargo al canon de agua "donde ya hemos finalizado ocho actuaciones fundamentales por más de 36 millones de euros". La delegada ha afirmado que actualmente existen 75 actuaciones programadas para la depuración y el saneamiento en la provincia, de las que 24 vienen a solucionar expedientes de infracciones abiertos por la Unión Europea "por el incumplimiento de la obligación de depurar y que anteriores gobiernos socialistas no atendieron como se merece".

PRESA DE CERRO BLANCO Y GIBRALMEDINA

En este sentido, la delegada del Gobierno andaluz ha instado una vez más al Gobierno central a ejecutar aquellas actuaciones declaradas de interés general del Estado para dotar a la provincia de las infraestructuras hidráulicas necesarias. Ejemplo de ello es la presa de Cerro Blanco, "un proyecto fundamental que permitiría aumentar la capacidad de almacenamiento de agua entre 60 y 80 hm3 y, fundamental, prevenir avenidas río abajo".

"La presa de Cerro Blanco, con su función de laminación, evitaría inundaciones en el municipio de Cártama, tal y como hemos sufrido con el paso de las Danas, pero también permitiría almacenar gran cantidad de recursos hídricos para poder abastecer a los núcleos de población del Valle del Guadalhorce en caso de volver a sufrir un periodo de sequía", ha explicado para recordar que la Junta de Andalucía ya tiene contemplado en sus presupuestos para este año una importante partida que permita llevar a cabo el estudio de viabilidad y el estudio de alternativas. Asimismo Navarro ha vuelto a defender la construcción de la presa de Gibralmedina como "una pieza clave" dentro de la planificación hídrica de futuro para garantizar el abastecimiento en Málaga y en la Costa del Sol occidental.

"Otro proyecto declarado de interés general del Estado que lleva 30 años enquistado", ha recordado la delegada quien ha instado al Ejecutivo central para que ejecute estas infraestructuras básicas. Así, ha recordado que la Junta de Andalucía ha impulsado y finalizado la redacción del proyecto constructivo por 2,3 millones de euros, así como la tramitación ambiental, "por lo que necesitamos un compromiso claro por parte del Gobierno para ejecutar esta presa".

Esta infraestructura, situada entre los términos provinciales de Cádiz y Málaga, permitiría regular el caudal del río Guadiaro para abastecer no sólo al Campo de Gibraltar, sino también a la Costa del Sol. Un pantano de 100 hm3 cuyo aporte de agua a la Costa del Sol, en caso de necesitarlo, rondaría los 15 hm3, "lo que permitiría convertirse en una garantía de futuro para esta zona cuya presión demográfica y turística es cada vez mayor".