La Junta destina medio millón de euros a un proyecto para proteger los humedales de Almería

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha iniciado un proyecto dotado con medio millón de euros para reforzar la protección y conservación de los humedales de la provincia de Almería.

La iniciativa establece una planificación integral de señalización, cartelería, cerramientos y herramientas de seguimiento que permitirán ordenar el uso público y mejorar la preservación de estos espacios de alto valor ecológico, según ha indicado la Junta en una nota.

Uno de los ejes principales del proyecto es la instalación de nueva señalización identificativa e interpretativa en 16 humedales, con 20 señales de identificación, 16 de recomendaciones de uso y cuatro paneles interpretativos, que se ubicarán en puntos estratégicos.

El objetivo es contar con una señalización multifuncional que facilite la conservación y la divulgación de los valores naturales y culturales de estos enclaves.

En paralelo, se reforzará la gestión del uso público mediante la instalación de talanqueras e hincos de madera que impedirán el acceso a zonas sensibles o evitarán usos indebidos.

Con ello se pretende reducir impactos negativos y favorecer su función como refugio de fauna y flora. En total se colocarán 6.000 metros de talanqueras en las Salinas de Cerrillos, Charcones de Punta Entinas, Ribera de la Algaida, Balsa Calabrial y Balsa Sabinar, mientras que en la Balsa de Barjalí y la Balsa de la Chanata se instalarán hincos.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Manuel de la Torre, ha explicado que "todos los humedales de Almería, desde los de importancia internacional hasta los más modestos, son auténticos paraísos de biodiversidad que merecen protección y una gestión adecuada que garantice su conservación".

Los trabajos comenzaron hace dos semanas con la instalación de las primeras talanqueras en las Salinas de Cerrillos, uno de los tres humedales que integran Punta Entinas-Sabinar. El delegado ha subrayado que actuaciones como ésta "acreditan el compromiso de la Junta de Andalucía con la conservación de los humedales de la provincia".

También ha recordado los proyectos realizados recientemente en las Albuferas de Adra, que han permitido restaurar antiguos terrenos agrícolas para incorporarlos al humedal, así como la intervención prevista en los próximos meses en las Salinas de Cabo de Gata.

En conjunto, estas actuaciones suman 2,3 millones de euros, con la cofinanciación de la Unión Europea. El proyecto incorpora además la colocación de jalones de medición del nivel del agua en la Albufera Honda, la Albufera Nueva, el Salar de los Canos y la Cañada de las Norias.

Estos elementos son fundamentales para el seguimiento y la gestión de unos ecosistemas cuya vigilancia se realiza a través del Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de la Fauna Silvestre de Andalucía, coordinado por la Consejería a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.