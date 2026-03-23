La Junta inaugura el punto limpio de Aracena (Huelva) con una inversión de más de 510.000

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, durante la inauguración del punto limpio de Aracena. - Rocío Ruz - Europa Press

ARACENA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este lunes el punto limpio de Aracena (Huelva), que ha contado con una inversión total de 510.408 euros, cofinanciados con Fondos Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural).

Durante su visita, la consejera ha puesto en valor la colaboración institucional que ha hecho posible esta actuación y ha agradecido al Ayuntamiento de Aracena la cesión de la parcela sobre la que se ha construido la instalación, según ha indicado la Junta en una nota.

En este sentido, ha señalado que "la cooperación entre administraciones ha permitido que este proyecto sea hoy una realidad al servicio de los vecinos", y ha añadido que "cuando las instituciones suman esfuerzos, los resultados llegan antes y con mayor impacto en la calidad de vida de la ciudadanía".

El nuevo punto limpio se asienta sobre una superficie de 1.564 metros cuadrados dentro de una parcela urbana de mayor extensión, ubicada junto al antiguo Recinto Ganadero del municipio, lo que facilita su accesibilidad y su integración en el entorno. La infraestructura ha sido diseñada para favorecer un uso ágil y seguro, tanto para los usuarios como para los vehículos encargados de la gestión de residuos, con circuitos diferenciados y espacios bien señalizados.

Las obras han contado con un plazo de ejecución de cinco meses, desde su inicio en agosto hasta su finalización a finales de diciembre de 2025. Este punto limpio permitirá a los ciudadanos depositar de forma voluntaria una amplia variedad de residuos domésticos, desde voluminosos como muebles, restos de poda o escombros, hasta residuos eléctricos y electrónicos, aceites usados, pinturas, baterías, textiles o pequeños aparatos.

La consejera ha indicado que "este tipo de instalaciones facilitan una gestión adecuada de los residuos, evitando su abandono y contribuyendo a la protección del entorno natural".

En el acto, también han estado presentes el alcalde de Aracena, Manuel Guerra; el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa; la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez; el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, Pedro Yórquez; así como representantes de la empresa constructora y de la dirección de obra, junto a miembros de la corporación municipal.

AVANZAR HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR

A lo largo de la visita, la consejera ha puesto en valor el papel de los puntos limpios como infraestructuras "esenciales" para fomentar hábitos "responsables" y "avanzar hacia un modelo de economía circular más eficiente". Sobre ello, ha afirmado que estas instalaciones "contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos, al tiempo que refuerzan el compromiso de Andalucía con la protección del medio ambiente".

García ha hecho hincapié en que este tipo de infraestructuras permiten avanzar hacia una gestión "más responsable" de los residuos, "favoreciendo su correcta separación y posterior tratamiento". Al hilo de esto último, ha remarcado que la normativa europea, estatal y autonómica establece que, en 2025, el 55% de los residuos municipales deben destinarse a preparación para la reutilización y reciclado, porcentaje que se incrementará hasta el 60% en 2030 y al 65% en 2035.

"La Junta de Andalucía sigue apostando por dotar a los municipios de infraestructuras modernas y útiles, que hagan posible prestar mejores servicios públicos", ha subrayado, al tiempo que ha reiterado que la cooperación con los ayuntamientos "ha sido y seguirá siendo una herramienta clave para alcanzar estos objetivos compartidos".

17,1 MILLONES PARA NUEVOS PUNTOS LIMPIOS

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente viene desarrollando una estrategia de apoyo directo a los municipios andaluces para avanzar en la correcta gestión de residuos. Precisamente, uno de los objetivos del Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030 (PIRec 2030) es "garantizar" que todos los municipios andaluces de más de 2.000 habitantes cuenten con una red "adecuada" de instalaciones para la separación y tratamiento de residuos domésticos.

Como consecuencia, desde 2019 se han ejecutado inversiones por valor de 11,3 millones de euros, cofinanciadas con fondos europeos Feder, que han permitido levantar 23 puntos limpios a las localidades de Adra y Berja (Almería); La Línea de la Concepción, Prado del Rey y Puerto Serrano (Cádiz); Córdoba-Levante, El Viso, Posadas y Montilla (Córdoba); Huétor Tájar e Iznalloz (Granada); Alcaudete, Baeza, La Carolina, Quesada, Villacarrillo, Arjona y Torredonjimeno (Jaén); Málaga capital y Aznalcázar, Mairena del Alcor, Sevilla capital y Tomares (Sevilla).

Asimismo, actualmente están en curso nuevas actuaciones por valor de 5,8 millones de euros cofinanciados con fondos Feader en este caso, con 11 proyectos ejecutados o en fase de finalización en los municipios de Chipiona (Cádiz); Atarfe y Pulianas (Granada); Aracena (Huelva); Jódar, Mengíbar y Villanueva del Arzobispo (Jaén); Casares (Málaga), y Camas, Bormujos y Mairena del Aljarafe (Sevilla).

En el caso concreto de la provincia de Huelva, la inversión asciende a más de un millón de euros, sumando el punto limpio de Aracena, y el que actualmente está en construcción en Isla Cristina, que cuenta con un presupuesto de 545.000 euros, con cargo a los fondos europeos NextGeneration-EU, y que beneficiará a sus más de 21.600 habitantes.

IMPULSO A LA ECONOMÍA CIRCULAR

La consejera ha reseñado igualmente el "impulso" de la Junta de Andalucía en materia de economía circular, con inversiones globales de 217,6 millones de euros en los últimos años, destinados a la mejora de la gestión de residuos y a proyectos innovadores de reutilización. De esta cantidad, 156 millones se han dirigido específicamente a subvenciones para ayuntamientos y entidades locales.

En 2025, la Consejería ha contemplado nuevas subvenciones que incluyen diez millones de euros para la adquisición de vehículos de recogida de biorresiduos, ya resueltas, así como 81,4 millones para proyectos de economía circular y mejora de la gestión de residuos. Además, el Plan Planeta (Plan de Estaciones de Transferencia de Andalucía) está ultimando su resolución.