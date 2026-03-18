La Junta pondrá en marcha en Huelva el primer valle de aceleración de cero emisiones netas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Consejo de Gobierno. - María José López - Europa Press

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha instado a la Consejería de Industria, Energía y Minas a la puesta en marcha en Huelva del primer valle andaluz de aceleración cero emisiones netas, 'Valle NZIA' --por sus siglas en inglés--, que permitirá consolidar el corredor energético-industrial onubense como área industrial europea especializada en la producción energética renovable, hidrógeno verde y digitalización industrial, y especialmente fomentando el desarrollo de las tecnologías e industrias proveedoras de equipamiento, bienes y servicios especializados.

El objetivo que la Junta de Andalucía persigue a través de este denominado valle NZIA es impulsar, fomentar y promover la creación de agrupaciones de actividad industrial de cero emisiones netas para incrementar el atractivo del área geográfica específica de Huelva como ubicación especialmente propicia para albergar actividades manufactureras descarbonizadas, según ha informado la Junta en una rueda de prensa.

La concentración de proyectos de hidrógeno verde, energías renovables y digitalización industrial sitúa al corredor formado por los municipios de Huelva, Palos de la Frontera, Moguer, San Juan del Puerto, Trigueros, Gibraleón y La Palma del Condado como un territorio idóneo para el desarrollo de un valle net-zero europeo, en tanto que configuran un área de continuidad física, infraestructuras energéticas y logísticas que permiten tratar el conjunto como una unidad funcional NZIA.

El impulso de la designación de un área geográfica como valle NZIA debe acompañarse de un plan que establezca medidas concretas de apoyo administrativo y económico para mejorar su atractivo como ubicación para las actividades de fabricación.

En este sentido, la Junta de Andalucía ya dispone de instrumentos de apoyo que podrían ponerse a disposición del desarrollo de este primer valle NZIA como las figuras para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para la Comunidad Autónoma, el programa de Incentivos Complementarios de los Incentivos Económicos Regionales para proyectos tractores de grandes empresas de la industria manufacturera y la logística avanzada en Andalucía, la Red de Ciudades Industriales de Andalucía o los instrumentos dirigidos a proyectos tractores de la industria en Andalucía.

En este sentido, la provincia de Huelva cuenta con las condiciones para albergar este primer valle NZIA al ser uno de los espacios con más futuro y capacidad de crecimiento industrial de Europa.

Por ello, destacadas compañías multinacionales han elegido esta provincia para la instalación y desarrollo de sus proyectos e inversiones, de manera que en los últimos años se ha captado más de 5.200 millones de euros sólo en proyectos relacionados con la industria sostenible o las energías renovables.

Así, estas inversiones están acercando nuevos proyectos empresariales y suponen una oportunidad estratégica para Huelva y Andalucía, que además ayuda a consolidar a la industria onubense ya implantada. La provincia se ha configurado como un enclave estratégico para la industria verde, y en particular para el hidrógeno verde.

Tal y como ha subrayado la Junta, gracias a su infraestructura portuaria y a su capacidad industrial, Huelva lidera el desarrollo de este vector energético en Europa, contribuyendo a la transición energética y al desarrollo de una economía más limpia y sostenible.

Con los proyectos en marcha, Huelva está jugando un "papel fundamental" en la cadena de valor del hidrógeno del futuro.

Además, cuenta con parques industriales y nuevas zonas de expansión y crecimiento de la actividad empresarial, como el Parque Huelva Empresarial o la nueva Zona de Actividades Logísticas ZAL del Puerto de Huelva, que se busca complementar desde el Ayuntamiento de Huelva con nuevos emplazamientos para atender la alta demanda de espacios para nuevas empresas y proyectos.

En esta línea, esta iniciativa permitirá acelerar la transición energética, atraer inversión industrial y reforzar la posición estratégica de Huelva como nodo energético e industrial internacional, distinguiéndose tres ámbitos para su desarrollo: el núcleo industrial portuario, el corredor renovable interior y un área de expansión industrial que agruparía como área geográfica NZIA el conjunto de los referidos municipios.

LEY DE INDUSTRIAS DE CERO EMISIONES NETAS

En junio de 2024 entró en vigor el Reglamento europeo por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de fabricación de tecnologías de cero emisiones netas, conocido como Ley de industrias de cero emisiones netas o NZIA.

Este reglamento establece un marco para garantizar el acceso de la UE a un suministro seguro y sostenible de tecnologías de cero emisiones netas, al aumentar su capacidad de fabricación y sus cadenas de suministro.

El reglamento cubre la fabricación de productos, componentes clave y maquinaria necesarios para desplegar tecnologías net zero, como la energía solar fotovoltaica y térmica, la energía eólica, las bombas de calor, los electrolizadores, entre otras.

El ámbito de aplicación incluye tanto la creación de nuevas capacidades productivas como la ampliación o modernización de instalaciones existentes.

De esta manera, el reglamento aplica tanto a las tecnologías de cero emisiones netas y sus cadenas de suministro como a proyectos de descarbonización de la industria de gran consumo de energía que formen parte de la cadena de suministro de tecnologías de cero emisiones netas, además de a proyectos de almacenamiento de CO2 y aquellos asociados de captura y transporte de CO2.

Este marco permite a los estados miembros de la UE designar Valles de Aceleración de Cero Emisiones Netas con el fin de crear agrupaciones (clústeres) de actividad industrial neutra en emisiones y agilizar aún más los procedimientos administrativos.

Y ello con la visión de que la concentración de actividades industriales puede contribuir de manera significativa a alcanzar los objetivos que buscan aumentar la certeza en la planificación e inversión dentro de la UE, de cara a ampliar la fabricación de tecnologías de cero emisiones netas, incluida la descarbonización de instalaciones industriales intensivas en energía.