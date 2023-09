La Junta pone en marcha Reversa, la Red de Ciudades Verdes y Sostenibles de Andalucía

MÁLAGA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este jueves que el Gobierno andaluz pone en marcha la Red de Ciudades Verdes y Sostenibles de Andalucía (Reversa), una red que nace con la intención de ser foro de encuentro, colaboración y participación entre las distintas administraciones locales con el apoyo, asesoramiento y empuje de la Junta de Andalucía.

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha explicado que "Andalucía es una de las regiones del sur de Europa más vulnerables al cambio climático y las acciones que aquí adoptemos con valentía van a ser copiadas más adelante en otras regiones que también se verán afectadas por el cambio climático".

Así, el consejero ha señalado que "el cambio climático es un fenómeno global que requiere de acciones locales y, por eso, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul se ha propuesto apostar por las ciudades, ya que son los lugares donde más población se concentra y, por ende, más residuos se genera".

En esta línea, ha detallado que "Reversa será un canal de comunicación de ida y vuelta, un foro destinado a apoyar a los municipios a acelerar su transformación hacia la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y la neutralidad climática, la circularidad, la conservación y la protección de la naturaleza". Un espacio desde el que ayudar a las entidades locales a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030.

Ha explicado que a través de Reversa se quiere facilitar a las ciudades y núcleos urbanos las herramientas necesarias para adaptarse al cambio climático. Y para ello, ha dicho, "se distribuirá de forma ágil, sencilla y directa toda la información de la que dispone la consejería de cara a ayudar a las entidades locales a prepararse y gestionar de la mejor manera posible los retos climáticos".

Al tiempo, pretende ser "un instrumento dirigido a proteger y conservar el medio ambiente para tener un aire más fresco, un agua más limpia, una flora y fauna diversa, y, en definitiva, una mejor calidad de vida y medio ambiente urbano", ha abundado.

De esta red, que permitirá a los municipios estar al día de todas las acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y conocer las líneas de ayudas y subvenciones que van publicándose, podrán formar parte quienes lo deseen.

Eso sí, ha señalado que han de contar entre sus objetivos prioritarios la adaptación y mitigación al cambio climático, la mejora de la calidad del aire, la gestión eficiente de los residuos y el impulso de la economía circular, entre otros.

Ha explicado que es una red "abierta" y que el deseo del Gobierno andaluz es que "todos los municipios formaran parte", aunque ha señalado que se invitará "a aquellos municipios que ya han demostrado tener un compromiso ambiental firme, como los que calculen la huella de carbono, a los que se encuentren en el área socioeconómica de los parques nacionales andaluces, a los municipios azules".

En declaraciones a los periodistas, ha indicado que desde la consejería son "conscientes de que el cambio climático, ese gran reto que nos ha tocado vivir en nuestros días, es un reto global de talla mundial, cuya lucha se ha de librar paso a paso, desde lo local", apuntando que "se libra principalmente en los núcleos urbanos", donde se concentra la gran mayoría de la población.

"El cambio climático no conoce de fronteras administrativas, no conoce de competencias entre las diferentes administraciones, es una realidad global que requiere del concurso de todos", ha incidido, advirtiendo de que "nos estamos jugando el futuro, no hablamos solo del medio ambiente, hablamos de nuestra vida, de nuestra economía, de nuestro potencial turístico, industrial y agropecuario".

Por eso, ha asegurado que desde la Junta serán "proactivos" para que "todo el mundo participe en esta red, con el objetivo de intercambiar conocimientos, de poner los medios de la consejería a su entera disposición, de crear foros para debatir para crear las sinergia y facilidades a los mecanismos de financiación".

Asimismo, ha precisado entre las ventajas de formar parte de Reversa está el intercambio de experiencias y buenas prácticas con otras ciudades; la participación en jornadas, seminarios y conferencias sobre sensibilización y concienciación ambiental o el apoyo, asesoramiento e información desde las administraciones, entre otras muchas.

ACERCAR LA ADMINISTRACIÓN

"Creemos que es necesario acercar la administración ambiental a los municipios andaluces para explicar y dar a conocer las actuaciones que estamos poniendo en marcha para la mejora del medio ambiente urbano en la lucha contra el cambio climático, la economía circular y la calidad del aire", ha sostenido Fernández-Pacheco.

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ofrece un abanico amplio de oportunidades para adaptarse a ese cambio, desde herramientas para medir la huella de carbono y plantear acciones para reducirla hasta líneas de subvención para mejorar la gestión de los residuos e implantar una economía circular real y efectiva, han indicado desde el Gobierno andaluz.

Fernández-Pacheco ha insistido en que "Andalucía ha metido la sexta marcha de la Revolución Verde y no solo se anticipa al futuro, sino que es referente a nivel europeo en políticas medioambientales". "Tenemos el reto de conseguir que las ciudades dejen de ser territorios hostiles en términos climáticos", ha defendido.

Durante el acto, el consejero ha estado acompañado por el viceconsejero de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Sergio Arjona; la secretaria general, María del Mar Plaza; la secretaria general técnica, Rafaela Artacho; el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez; el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo; y el delegado territorial de la Consejería en Málaga, José Antonio Víquez.

Ha felicitado a la organización de Greencities porque, ha dicho, "ha conseguido a lo largo de los años consolidarse como un referente, un encuentro de carácter nacional e internacional en el que las ciudades responsables dan un paso al frente y son capaces de intercambiar todas las buenas experiencias y de talento que han atesorado y ponerlo al servicio del resto".

Asimismo, ha considerado que "foros como este sitúan y consolidan a Málaga, no sólo como una ciudad responsable, no sólo como una ciudad que apuesta por el futuro de manera sostenible, sino también como el escenario perfecto para la organización de grandes eventos".