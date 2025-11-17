La Junta realiza una apuesta "sin precedentes" por la obra hidráulica y la modernización del regadío

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, en el I Foro Global del Agua, organizado en Sevilla por el periódico El Español. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha anunciado una apuesta "sin precedentes" por la obra hidráulica y la modernización del regadío, que se evidencia en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, con una inversión "superior a los 800 millones de euros" para ambas cuestiones, según ha destacado la viceconsejera, Consolación Vera, durante su intervención en el I Foro Global del Agua, organizado en Sevilla por el periódico El Español.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, la viceconsejera ha destacado que Andalucía lleva ejecutadas desde 2019 "cerca de mil actuaciones en materia hidráulica" con una inversión de 1.400 millones de euros, a los que se suman casi 400 millones más "si tiene en cuenta lo que se ha invertido y se va a invertir en modernizar el regadío e impulsar el uso del agua regenerada en el campo".

En total, Vera ha concretado que los casi 2.000 millones de euros "han permitido que Andalucía tenga capacidad para poner a disposición de los andaluces 221 hectómetros cúbicos de agua al año" que antes no se podían usar, un "importante volumen de agua" que estaba ahí, pero sólo con obras planificadas y ya ejecutadas se encuentra "a disposición de los andaluces".

Asimismo, ha indicado que esta cuantía, "que equivale a llenar 88.400 piscinas olímpicas", se ha obtenido gracias a los sistemas terciarios habilitados en estaciones a las nuevas desaladoras o "a la ampliación de las que ya había, al agua subterránea que antes no podía utilizar por falta de infraestructuras, al agua que antes se perdía en presas por falta de tomas flotantes o tomas en zona de embalse muerto o a los recursos generados en potabilizadoras".

Por otro lado, sobre la modernización de regadíos, la viceconsejera ha asegurado que el Gobierno andaluz está "volcado" en esta cuestión y que son 317 los millones de euros que se van a destinar a través de diferentes iniciativas como las ayudas para la construcción de balsas, el Plan Parra --que lleva el agua directamente desde las estaciones depuradoras hasta los cultivos a través de la construcción de terciarios y canalizaciones-- o el Plan RegadíA, una iniciativa de colaboración público-privada para aprovechar "al máximo" cada gota de agua.

Al hilo, esta modernización del regadío también incluye el riego con aguas regeneradas, un ámbito en el que el Gobierno andaluz está elaborando la que será la Primera Estrategia Andaluza de Recursos Hídricos No Convencionales con el objetivo de "aumentar la capacidad de depurar el agua y reutilizarla, y también de desalar".

En relación, la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha estimado que no quieren quedarse atrás en la generación de estos recursos, y ha afirmado que en la comunidad, en tan sólo cinco años, han multiplicado por cuatro "el volumen de aguas regeneradas de las que disponemos".

En concreto, se ha pasado de los 17 hectómetros cúbicos que se generaban en el año 2019 a los 70 actuales, pero ha declarado que se trabaja para incrementar el volumen de agua regenerada hasta los 180 hectómetros cúbicos en el horizonte 2027" y para alcanzar "los 262 en 2039".

Así, en desalación, ha estimado que Andalucía cuenta actualmente con 103 hectómetros cúbicos de agua desalada "gracias a las obras y actuaciones en las desaladoras de Carboneras, Mar de Alborán, Almería y Campo de Dalías I". Además, ha detallado que la previsión es que, para 2027, se alcancen los 160 hectómetros cúbicos de agua desalada "gracias a las actuaciones que se están desarrollando o se van a desarrollar en Bajo Almanzora I, en Cuevas de Almanzora o en Marbella, entre otras".

Finalmente, Vera ha lamentado que el Gobierno de España "no colabore como debería en materia de aguas y, especialmente, en desalación, que es su competencia". Según ha precisado, son 118 las obras de interés general del Estado pendientes en la Comunidad, y ha abogado por la cogobernanza en materia de aguas entre las diferentes administraciones y sectores implicados.

En este sentido, la viceconsejera ha manifestado que "todos tenemos que remar en la misma dirección, a la misma velocidad y con el mismo interés", siendo además "fundamental" la colaboración público-privada, "por la que este Gobierno apuesta 100% sin ningún tipo de complejo".