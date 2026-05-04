La Junta subraya el impulso de los premios 'Horizonte Sostenible 2026' a una mejor transición energética en Andalucía

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, durante la reunión de los premios 'Horizonte Sostenible 2026'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha presidido la reunión del jurado de los Premios Horizonte Sostenible 2026, que organiza la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner), un certamen que pretende visibilizar y respaldar a empresas, instituciones, entidades y profesionales que lideran la transición hacia un modelo energético más limpio y eficiente.

La consejera ha asegurado que estos galardones "vienen a apoyar proyectos comprometidos con el medio ambiente y con la sostenibilidad de la propia actividad empresarial en nuestra comunidad", de tal modo que suponen "un importante impulso a una mejor transición energética en Andalucía", tal y como ha subrayado la Junta en una nota de prensa.

Se trata de tres galardones que premian la innovación tecnológica, el impacto social y ambiental, la viabilidad económica y la replicabilidad de los proyectos que se presentan.

Así, el Premio 'Luz de Andalucía', que reconoce a proyectos innovadores con avances tecnológicos significativos en la generación, almacenamiento o distribución de energía limpia, ha recaído 'ex aequo' en las empresas Ariema Enerxía por la fabricación de electrolizadores, destacando por la combinación de calidad técnica y madurez con una clara contribución a la descarbonización; y Geotermia Integral, por la instalación geotérmica en una almazara de Lora del Río (Sevilla), valorándose su impacto directo y contribución al mix energético andaluz.

El jurado ha otorgado el Premio 'Energía para todos', también de forma compartida, para la compañía EDP por el proyecto 'Green Education', que favorece la transición energética basada en la transformación de la sociedad a través de la formación y la igualdad de oportunidades; y para la Fundación Energías Sin Fronteras, por el proyecto 'Don Bosco Solar', destinado a la lucha contra la pobreza energética y la integración social mediante el fomento del uso de las energías renovables y la eficiencia energética.

El proyecto 'Conexión a Tierra', de la compañía Endesa, ha recibido una Mención Especial por su labor divulgativa y de concienciación a la población de los beneficios al territorio que conllevan los proyectos renovables. Este galardón en concreto nacía pensado para proyectos con un potente impacto que destaquen por su sostenibilidad, la participación social y la apuesta por la educación ambiental y las mejoras en el acceso a energías limpias.

El tercero de los premios es el denominado 'Verde Andaluz' y se ha adjudicado a la empresa Ignis por el proyecto 'Caparacena 400', valorando la originalidad y los esfuerzos para la implementación de medidas de integración en el entorno natural y en el territorio. En este apartado, el jurado ha acordado conceder una Mención Especial a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por el proyecto 'On-shore Power Supply', por su carácter innovador y su contribución a la reducción de emisiones contaminantes y eliminación de ruidos.

El jurado ha tenido en cuenta el "compromiso excepcional con la sostenibilidad ambiental" en todas sus operaciones, ya que en esta categoría se pretendía reconocer a aquellas organizaciones que van más allá de la adopción de energías renovables y eficiencia energética, enfocándose en aquellas que implementan prácticas empresariales innovadoras que promueven la protección de la biodiversidad, el respeto por el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa.

Por ello, el galardón se ha enfocado a iniciativas que contribuyen a la conservación de ecosistemas, la reducción de la huella de carbono, la implementación de la economía circular y la gestión sostenible de los recursos naturales.

La Distinción especial Claner 'Impulso Energético', que valora a personas físicas o jurídicas clave en el impulso de las energías renovables en Andalucía, ha sido concedida a la empresa Lorte, propiedad de la familia Loring, por su larga trayectoria e implicación en el desarrollo del sector renovable andaluz.

Catalina García ha subrayado que "estos premios son una palanca esencial para inspirar y respaldar soluciones sostenibles que contribuyan al bienestar de nuestros ciudadanos y a la lucha contra el cambio climático" y ha asegurado que la deliberación del jurado ha priorizado "la originalidad de las propuestas y su capacidad de generar empleo verde y riqueza local, alineándose con la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030".

Además de la consejera como presidenta, el jurado ha estado formado por el presidente de honor de Inerco, Vicente Cortés, el teniente de alcalde delegado de Recursos Humanos, Organización, Digitalización, Ciudad Inteligente e Innovación del Ayuntamiento de Granada, Vito Epíscopo, el presidente de la Asociación Española de Almacenamiento de Energía con Baterías (Aepibal), Luis Marquina, el jefe del Área de Energía y Medioambiente del INTA, Fernando Isorna, el delegado de REDEIA en Andalucía, Jorge Juan Jiménez, la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López, el secretario general de Energía de la Junta de Andalucía, Manuel Larrasa, el director general de Texla, Miguel Montero, la presidenta de la Asociación Empresarial Eólica, Rocío Sicre, y el presidente de Claner, Alfonso Vargas.

En esta reunión se han analizado las candidaturas que durante tres meses se han presentado y que, según ha comentado Catalina García, "parece que ha superado las expectativas que la organización se había marcado, tanto en número como en la calidad de los proyectos", algo que ha aplaudido "por cuanto demuestra el dinamismo y el compromiso de la sociedad andaluza con la descarbonización, un asunto que nos compete a todos sin lugar a duda".

Tras el fallo del jurado, la entrega de premios tendrá lugar el próximo 27 de mayo, a las 19,00 horas, en Carmen de los Chapiteles, en Granada, coincidiendo con la celebración esos días de la asamblea anual de CLANER y sus Jornadas Sectoriales, que reunirán a instituciones, empresas y agentes protagonistas de las energías limpias en la comunidad andaluza.

UNA ASOCIACIÓN COMPROMETIDA CON UN FUTURO VERDE

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) tiene como finalidad principal la representación y defensa del sector andaluz de las energías renovables y la eficiencia energética.

Reúne a cerca de un centenar de miembros, entre centros tecnológicos, universidades, administraciones locales y empresas líderes, que suman más del 90% de la capacidad renovable instalada en la comunidad autónoma.

Su visión sostiene que las energías limpias son fundamentales para garantizar la independencia energética, impulsar el desarrollo económico y preservar el medio ambiente en Andalucía y en el conjunto de España, misión que persigue mediante la promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la cooperación entre sus asociados.