La Junta trabaja en la futura reintroducción del quebrantahuesos en el Parque Natural Sierra de Grazalema en Cádiz

Jornada para abordar la reintroducción del quebrantauesos en el Parque Natural Sierra de Grazalema. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL BOSQUE (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha celebrado este miércoles en el Jardín Botánico El Castillejo, en el municipio gaditano de El Bosque, una jornada técnica dedicada al regreso del quebrantahuesos al Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema.

Se trata de un encuentro diseñado para compartir el conocimiento científico y técnico que sustenta este proceso, consolidado a lo largo de dos décadas de trabajo en Andalucía y en plena fase de expansión hacia nuevas áreas de reintroducción, ha informado la Junta en una nota.

La sesión ha sido inaugurada por el jefe de Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad de la Consejería, Juan Antonio Martín, que ha defendido que "Grazalema reúne condiciones excepcionales y estamos preparados para avanzar de forma rigurosa y prudente", acompañado por el director y conservador del Parque Natural, José Manuel Quero.

Estas jornadas se enmarcan en la conmemoración del 40 aniversario del Parque, un hito que conecta con el anuncio del inicio de los trabajos para la futura reintroducción de esta especie en Grazalema. El avance de los mismos supone "un paso significativo" para recuperar una especie que formó parte del paisaje de las sierras gaditanas hasta comienzos del siglo XX.

La presencia del quebrantahuesos en Andalucía abarcaba prácticamente todas las sierras Béticas, desde Cádiz hasta Almería. La última reproducción documentada tuvo lugar en 1983 y los últimos avistamientos en Cazorla (Jaén) se registraron en 1986, lo que marcó el final de una etapa que ahora comienza a revertirse gracias a un esfuerzo científico sostenido a lo largo del tiempo.

Este regreso tiene también "un valor simbólico incuestionable" ya que supone "cerrar una ausencia de casi un siglo" y sumarse a la senda emprendida por parques como Cazorla o Castril, donde la reintroducción se ha consolidado con resultados "muy positivos", ha apuntado la Junta.

El proyecto de reintroducción del quebrantahuesos tiene detrás "décadas de trabajo científico que hoy permiten dar pasos sólidos hacia su regreso a Grazalema", como ha manifestado Juan Antonio Martín, que ha apuntado que este proceso "no solo recupera una especie emblemática, sino que fortalece la salud global del ecosistema y nos ayuda a entender mejor la importancia de conservar los paisajes que hacen posible su presencia".

Por su parte, Miguel Montero Bueno, director general de Texla Energías Renovables, ha asegurado que es "un orgullo" poner su "granito de arena" en lo que hacen con el fin de "proteger y salvaguardar la naturaleza", compatibilizando el desarrollo de su desempeño como ingeniería de una manera sostenible.

El programa ha permitido liberar entre 2006 y 2025 un total de 102 ejemplares, la mayoría en los parques naturales de Cazorla, Segura y Las Villas y en el de la Sierra de Castril, ambos en Jaén y Granada. De estos ejemplares, 61 continúan vivos, lo que confirma la eficacia de las fases iniciales del proyecto. Otros 32 han muerto y de nueve se tiene incertidumbre por la falta de señal en los transmisores que portaban.

La información acumulada durante estos años ha permitido reforzar las estrategias de seguimiento, adaptar los métodos de liberación y planificar la expansión hacia nuevas áreas, entre ellas la Sierra de Grazalema, donde ya se han iniciado los trabajos preparatorios para la futura reintroducción de la especie.

Este proceso se plantea desde la participación activa del territorio, donde ganaderos, asociaciones vinculadas al pastoreo tradicional y entidades cinegéticas están mostrando su disposición a colaborar. Su experiencia diaria en el medio natural supone "un apoyo decisivo" en fases como la vigilancia de los ejemplares, la detección de riesgos o la mejora de prácticas beneficiosas para la especie.

La ganadería extensiva y las producciones ligadas a razas autóctonas como la cabra payoya o la oveja merina de Grazalema contribuyen además a "un paisaje diverso, sostenible y favorable" para la presencia del quebrantahuesos. Así, la Junta ha señalado que la Consejería trabaja para que la recuperación de la especie pueda también convertirse en "una oportunidad de valorización" de estos productos locales.

La consolidación del proyecto quedó reflejada en 2015, cuando se identificó la primera pareja reproductora formada por ejemplares reintroducidos. Aquel año nació Esperanza, el primer pollo que logró volar sin intervención humana, un hito significativo para una especie que había desaparecido por completo de Andalucía. Diez años después, Esperanza ha completado el ciclo reproductivo y se ha convertido en hembra territorial en uno de los 12 territorios de cría censados en 2025, lo que demuestra la estabilidad alcanzada por la población reintroducida.

Desde 2015 hasta la actualidad se han contabilizado 23 pollos volados en libertad, de los cuales 15 continúan vivos, una cifra que ilustra la progresión continua de este programa de conservación.

Esta jornada en el Bosque también va a poner el foco en los avances recientes. A este respecto, se ha recordado que en 2024 la reintroducción se extendió por primera vez más allá de los puntos de liberación tradicionales de Andalucía Oriental, con la suelta de tres ejemplares en el Espacio Natural de Sierra Nevada. Esta ampliación se ha reforzado en 2025 con la liberación de dos ejemplares adicionales, iniciándose así una etapa orientada a incrementar la capacidad colonizadora de la especie y a favorecer la conexión futura entre poblaciones.

Todo esto abre la puerta a la incorporación de la Sierra de Grazalema como nueva área de suelta, un paso que dará continuidad a las recomendaciones científicas recogidas en los primeros estudios del proyecto y que contribuirá a mejorar la distribución y resiliencia de la especie en el conjunto de la región andaluza.

Se trata de un proceso que se desarrollará de manera progresiva a lo largo de varios años, con seguimiento constante y ajustes continuos sobre el terreno, ya que la reintroducción no concluye con una sola suelta, sino que requiere un acompañamiento prolongado en el tiempo, como ha aclarado la Junta.

El desarrollo de la jornada técnica permite abordar, a través de especialistas de distintas organizaciones y centros de conservación, aspectos como el marco europeo del proyecto, la situación actual de la especie en Andalucía, el impacto de la reintroducción en espacios naturales protegidos y el papel que desempeñan los Agentes de Medio Ambiente en su seguimiento y gestión.

El programa incluye la participación de expertos procedentes de la Vulture Conservation Foundation, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, del programa autonómico de aves necrófagas y de entidades científicas y conservacionistas de referencia, lo que facilitará una visión completa de las fases ya realizadas y de las líneas de trabajo previstas para el Parque Natural Sierra de Grazalema.

A lo largo de la sesión se analizarán también los retos operativos asociados a una reintroducción, así como los avances del Estudio de Riesgos y Amenazas que se está llevando a cabo bajo la coordinación del personal técnico de la Consejería, y financiados con las medidas compensatorias del proyecto de energías renovables promovido por Alfa Conexión Solar SL.

La naturaleza abrupta de Grazalema convierte este espacio en un enclave idóneo para la reintroducción de la especie, que se situará, además, en el punto de liberación más meridional de la Unión Europea. El quebrantahuesos cumple un papel ecológico clave como consumidor de huesos, actuando como un regulador natural que cierra el ciclo de la descomposición y contribuye a mantener la limpieza del medio, lo que refuerza aún más el equilibrio del ecosistema serrano.