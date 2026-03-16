Un jurado decidirá a finales de abril los ganadores de los Premios Horizonte Sostenible 2026

Archivo - La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García (4d), en la foto de familia de los Premios Horizonte Sostenible 2025. A 17 de junio de 2025, en Sevilla. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) ha anunciado la composición del jurado que a finales del próximo mes de abril evaluará las candidaturas de los Premios Horizonte Sostenible 2026, cuyo objetivo es "reconocer y visibilizar el esfuerzo de quienes lideran la transición energética en Andalucía", y cuyo plazo de inscripción se encuentra abierto hasta el próximo 17 de abril.

Los galardones, que cuentan con el apoyo de Texla Renovables y alcanzan este año su segunda edición, están dirigidos a empresas, instituciones, entidades y profesionales "comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de energías renovables, así como con un modelo energético más limpio y eficiente en la región", según han explicado este lunes desde Claner en una nota.

El jurado estará presidido por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y contará como vocales con el presidente de honor de Inerco, Vicente Cortés; el teniente de alcalde delegado de Recursos Humanos, Organización, Digitalización, Ciudad Inteligente e Innovación del Ayuntamiento de Granada, Vito Epíscopo, y el presidente de la Asociación Española de Almacenamiento de Energía con Baterías (Aepibal), Luis Marquina.

También, con el jefe del Área de Energía y Medioambiente del INTA, Fernando Isorna; el delegado de Redeia en Andalucía, Jorge Juan Jiménez; el secretario general de Energía de la Junta de Andalucía, Manuel Larrasa; la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta, María López; el director general de Texla, Miguel Montero; la presidenta de la Asociación Empresarial Eólica, Rocío Sicre, y el presidente de Claner, Alfonso Vargas, mientras la secretaria general de la citada asociación de energías renovables, Gemma García-Pelayo, actuará como secretaria.

El fallo del jurado se dará a conocer "a final de abril", y la entrega de premios, que contempla diversas categorías, tendrá lugar el 7 de mayo en la ciudad de Granada, coincidiendo con la celebración de la convención anual de Claner.

El premio 'Luz de Andalucía' reconocerá "proyectos innovadores con avances tecnológicos significativos en el campo de las energías renovables y la descarbonización, con mejoras relevantes en la generación, almacenamiento o distribución de energía limpia".

Por su lado, el premio 'Energía para Todos' está dirigido a "iniciativas que hayan mejorado de manera destacada el acceso de las comunidades a las energías limpias e iniciativas de descarbonización o promoviendo la educación en sostenibilidad y la participación comunitaria en proyectos energéticos".

Por su parte, el premio 'Verde Andaluz' va destinado a "empresas con un compromiso especial con la sostenibilidad ambiental mediante prácticas que promuevan la protección de la biodiversidad, el respeto al medio ambiente y la responsabilidad social corporativa".

La Distinción Especial Claner 'Impulso Energético' valorará a personas físicas o jurídicas que generan "un impacto positivo y un beneficio directo para la comunidad en términos de colaboración local, participación y compromiso con el desarrollo sostenible en la región".

En los premios pueden participar, individualmente o agrupadas, empresas, entidades e instituciones del ámbito territorial de Andalucía o que desarrollen proyectos en la comunidad andaluza. Cada aspirante puede presentar una propuesta que se haya llevado a cabo o que se esté realizando, y que no haya sido ganadora de algún otro premio con anterioridad.

Las candidaturas han de presentarse a través de un formulario en línea, donde los participantes deben incluir una memoria detallada del proyecto junto con material documental o videográfico complementario.

Con esta iniciativa, la Asociación de Energías Renovables de Andalucía "reitera su compromiso con la transición energética y el impulso a un modelo más sostenible, reconociendo el esfuerzo de quienes trabajan por un futuro verde en la región".

Para más información y acceso en línea al proceso de inscripción y bases del certamen, los interesados pueden acceder al enlace 'https://claner.es/premios-claner-2a-edicion/'.