Magnon impulsa en Huelva el primer uso de cenizas de biomasa en minería subterránea

Planta de Magnon en Huelva. - MAGNON

HUELVA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Magnon, junto con Sandfire Matsa, lidera desde su complejo de energía renovable de Huelva una iniciativa pionera en España en materia de economía circular. Ambas compañías pusieron en marcha, a finales de 2025, un proyecto que permitirá reutilizar cenizas volantes procedentes de biomasa como sustituto parcial del cemento en el relleno de cámaras y galerías mineras. Se trata de un avance "sin precedentes" en el sector minero español, con el que se refuerza el compromiso de ambas compañías con "la innovación industrial, la eficiencia y la economía circular".

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, Magnon ha comenzado a gestionar con este fin las cenizas generadas en una de las tres plantas de la instalación, Huelva 50 MW. Estas cenizas se están valorizando como subproducto e incorporando de forma progresiva a la pasta que Sandfire Matsa utiliza para el relleno de cámaras y galerías subterráneas. El uso se está implantando en dos de sus explotaciones mineras, Aguas Teñidas y Magdalena, situadas en Almonaster la Real.

La iniciativa consiste en la incorporación progresiva de cenizas volantes generadas en procesos de producción eléctrica renovable con biomasa como material cementante en la fabricación de la pasta que se utilizará para rellenar las cámaras y galerías subterráneas.

Estas cenizas han sido declaradas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como "un subproducto, apto para su uso específico en estas dos minas".

De este modo, los ensayos realizados por el equipo de Sandfire Matsa y verificados en laboratorios independientes de reconocido prestigio en el ámbito de la construcción nacionales e internacionales demuestran que la pasta resultante de la mezcla de cemento y cenizas volantes de biomasa mantiene e incluso mejora su resistencia y durabilidad, y, por tanto, su desempeño genera mayor seguridad en el tiempo.