Magnon lanza Ecodiálogos para impulsar el conocimiento sobre los combustibles verdes en Huelva

Magnon, filial de energías renovables de Ence y mayor gestor de biomasa agroforestal de España, lanza esta semana el programa Ecodiálogos, una iniciativa de divulgación que nace con el objetivo de impulsar el conocimiento sobre el papel de las energías renovables y los nuevos combustibles verdes en el futuro económico e industrial de la provincia de Huelva.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, Magnon impulsa este programa en un momento "clave" para la provincia, en el que proyectos ligados a la economía circular y los combustibles renovables están llamados a "desempeñar un papel relevante en la descarbonización de sectores industriales difíciles de electrificar, como el transporte marítimo, la aviación o la industria química".

En este contexto, el complejo energético de Magnon en Huelva, "referente nacional en producción de energía renovable a partir de biomasa", se sitúa como una infraestructura "clave" para la evolución hacia nuevos vectores energéticos basados en el aprovechamiento del CO 2 biogénico.

De este modo, a través de microespacios radiofónicos y artículos editoriales, el objetivo de Ecodiálogos es acercar a la ciudadanía información sobre cómo Huelva se está consolidando a nivel internacional como un territorio estratégico en el nuevo modelo energético europeo.

Así, Ecodiálogos arrancará esta semana con el secretario general de Energía de la Junta de Andalucía, Manuel Larrasa, hablando sobre cómo los proyectos de captura de CO 2 biogénico y producción de combustibles renovables encajan en la estrategia energética de Andalucía y Europa, destacando las garantías ambientales, la prioridad por suelos industriales ya transformados y el papel protagonista de Huelva en la transición desde los combustibles fósiles hacia un modelo energético renovable.

La iniciativa contará con la participación de representantes de administraciones, organizaciones empresariales y sindicales, así como de entidades vinculadas a la investigación, desarrollo industrial y económico de la provincia.