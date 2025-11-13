La marca Parque Natural de Andalucía refuerza sus medidas de apoyo a las empresas adheridas en Granada

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, asiste a un encuentro con empresarios adheridos a la marca Parque Natural de Andalucía. - JUNTA

VÍZNAR (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha reafirmado su compromiso con el impulso y la consolidación de la marca Parque Natural de Andalucía, un distintivo de calidad ambiental que reconoce a las empresas que desarrollan su actividad económica en los municipios situados dentro de los espacios naturales protegidos, para las que se refuerzan las medidas de apoyo.

Así lo ha puesto de manifiesto el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la junta en Granada, Manuel Francisco García, durante el encuentro celebrado este jueves con empresarios adheridos a esta marca en la provincia, una cita que forma parte de un proceso de diagnóstico y participación con las empresas distinguidas.

Según ha explicado García, la marca Parque Natural de Andalucía es "mucho más que un sello de calidad", ya que representa "un compromiso compartido entre las empresas y la administración pública por la conservación del patrimonio natural y cultural, y por un modelo de desarrollo sostenible que genera riqueza, empleo y oportunidades en el territorio".

Este distintivo, regulado y supervisado por la Consejería, certifica a aquellas empresas que ofrecen productos y servicios que ponen en valor los recursos naturales y el patrimonio cultural de los parques naturales andaluces, garantizando su origen, calidad y respeto medioambiental. La certificación es otorgada por una entidad acreditada independiente, lo que refuerza la fiabilidad y prestigio del sello ante los consumidores.

"Cada producto o servicio que lleva el logotipo de la marca Parque Natural de Andalucía, ha subrayado el delegado, es una muestra de compromiso con el entorno. Al elegirlo, el consumidor está apoyando directamente a las empresas que trabajan por la calidad, la sostenibilidad y la conservación de nuestros espacios naturales."

En la actualidad, la marca Parque Natural de Andalucía cuenta con 172 empresas certificadas y 1.829 productos y servicios reconocidos bajo este sistema de calidad. De ellos, 869 corresponden a productos artesanales, 55 a productos naturales y 905 a servicios de turismo de naturaleza.

En la provincia de Granada, la marca agrupa 27 empresas: one de producto artesanal, cuatro de producto natural y doce de turismo de naturaleza, localizadas en los parques naturales Sierra de Baza, Sierra de Castril, Sierra de Huétor y en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada.

Para García, estos datos "muestran la fortaleza y diversidad del tejido empresarial vinculado a nuestros parques naturales, que no solo dinamiza la economía local, sino que contribuye de manera directa a la conservación y promoción de nuestro patrimonio natural y cultural".

El delegado ha destacado el decidido impulso que la Consejería está dando en los últimos meses a la marca Parque Natural de Andalucía, con medidas concretas que buscan "fortalecer su proyección, facilitar la adhesión de nuevas empresas y mejorar la promoción de las ya certificadas", según ha precisado la Junta en una nota.

Entre las actuaciones más relevantes, García ha mencionado la orden de incentivos actualmente en vigor, que incluye una línea dirigida a las empresas, con ayudas de hasta 600 euros para subvencionar la obtención de la licencia de uso de la marca para sus productos o servicios, y otra línea destinada a consultoras, con subvenciones de hasta 10.000 euros para su acreditación como entidades certificadoras.

Asimismo, se han renovado los contenidos web en el Portal Ambiental de Andalucía, con un diseño más accesible y la incorporación de un buscador dinámico que permite localizar fácilmente las empresas certificadas. En la Ventana del Visitante de los Espacios Naturales Protegidos, la marca dispone también de información específica dentro de las páginas de cada parque natural, además de un banner dinámico en la página de inicio que da acceso directo a estos datos.

La Consejería ha reforzado también la promoción y difusión de este sello de calidad. Desde este año, la Marca dispone de una sección propia en la revista Otwo, publicación bilingüe sobre viajes y naturaleza, y ha estado presente en ferias y congresos de relevancia tanto nacional como internacional, como Fitur o el Salón Gourmets en Madrid. Próximamente, la Marca participará en la feria Expo Aire, un evento internacional dedicado a los espacios naturales que se celebrará en Córdoba la primera semana de diciembre, con la invitación expresa a las empresas adheridas para participar en su promoción.

A todo ello se suma la presencia de la marca en medios de comunicación autonómicos, con una serie de reportajes emitidos en el programa Cambio Climático de Canal Sur Radio, dedicados a los distintos tipos de productos y servicios incluidos bajo este sello de calidad.

El encuentro celebrado este jueves en Granada forma parte de una serie de reuniones provinciales que la Consejería está realizando en toda Andalucía con las empresas adheridas a la marca.

En los últimos meses se ha llevado a cabo un proceso de diagnóstico que ha incluido encuestas de opinión, visitas y reuniones individualizadas con cada empresa, con el objetivo de incorporar sus aportaciones, expectativas y necesidades a la estrategia futura de la marca y a la revisión de su normativa.

"Queremos que la marca Parque Natural de Andalucía siga siendo una herramienta viva, construida desde la colaboración, la confianza y la participación de sus empresas", ha señalado el delegado.

Finalmente, García ha insistido en que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente mantiene un firme compromiso con el desarrollo sostenible de los espacios naturales protegidos y con el fortalecimiento de las empresas que los integran:

"Nuestro objetivo es que la marca Parque Natural de Andalucía continúe creciendo como instrumento de mejora empresarial, de cooperación entre sectores y de promoción de un modelo de desarrollo que conjuga la actividad económica con la conservación de los valores naturales y culturales" andaluces.