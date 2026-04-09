Más de 150 expertos se reúnen en Aznalcázar (Sevilla) para abordar la sostenibilidad hídrica de Doñana

Imagen del paraje natural de las marismas de Doñana presentando una inusual inundación del 90% de su superficie. A 12 de marzo de 2026 en Almonte, Huelva (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

AZNALCÁZAR (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La Jornada Técnica 2026 'Agua y Agricultura: El regadío es sostenible en Doñana', se ha celebrado en Aznalcázar (Sevilla) y en la que se ha reunido a más de 150 especialistas, representantes institucionales y profesionales del sector agrario para analizar los retos y oportunidades vinculados a la gestión del agua en la agricultura. La jornada, organizada por la Comunidad de Regantes del Partido de Resina y la asociación Maenoba, junto al Ayuntamiento del municipio, se ha desarrollado este miércoles bajo la premisa de que la agricultura en Doñana es "viable, siempre y cuando se apoye a la eficiencia".

En el marco de la jornada técnica, se ha celebrado una visita a las instalaciones de aguas regeneradas puestas en marcha por la Comunidad de Regantes del Partido de Resina, a la que ha asistido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, junto a la alcaldesa de Aznalcázar, Manuela Cabello, y representantes de la propia comunidad de regantes.

Según ha descrito el Consistorio en una nota, la infraestructura, ya ejecutada, destaca por una imponente balsa de un hectómetro cúbico de capacidad diseñada para recoger y regenerar las aguas residuales de los municipios de Pilas y Villamanrique de la Condesa y su posterior utilización para el uso agrícola.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha destacado como en un proceso en el cual el agua "va a ser uno de los recursos más escasos frente al impacto del cambio climático, hay tres grandes embalses que podemos construir: el del ahorro, el de la eficiencia y el de la reutilización".

En este sentido, Morán ha explicado que este jueves han visto el de la reutilización como un gran recurso que "ya es una realidad, sumado a la digitalización para reducir pérdidas"; "es el camino para gestionar la abundancia cuando la hay y evitar situaciones críticas en tiempos difíciles", ha precisado.

Asimismo, Morán ha incidido en que "hace prácticamente cinco años tomamos conciencia de que la única posibilidad que tenía el territorio que vive y trabaja en Doñana para tener capacidad de plantear futuro era que Doñana se concibiese siendo el principal activo al servicio del propio territorio".

"Hoy comprobamos que el compromiso de los agricultores es probablemente el elemento imprescindible para conseguir que Doñana siga siendo lo que ha sido hasta ahora: un patrimonio sin comparación a nivel mundial", ha afirmado.

Por su parte, la primera edil de Aznalcázar ha destacado la importancia de este tipo de encuentros, que, a su juicio, "ponen valor que nuestro pueblo, nuestro Ayuntamiento y nuestros agricultores están muy comprometidos con el medio ambiente". A su juicio, este proyecto es "muy innovador y necesario", ya que utilizar aguas regeneradas para poner en riego parcelas agrícolas "supone el desarrollo sostenible de nuestra zona".

Por otro lado, desde la Comunidad de Regantes del Partido de Resina, Aníbal Román ha puesto en valor el proyecto impulsado por agricultores de Doñana, que enmarca la celebración de la jornada. "El objetivo es garantizarnos el riego sin depender exclusivamente de las lluvias, un proyecto que permite aprovechar agua regenerada, hasta ahora infrautilizada", ha aseverado.

"Para nosotros hoy ha sido como el premio a la constancia después de ocho años; llevamos desde 2017 con trámites, pero la obra la hemos hecho en un solo año. Los agricultores somos los que hemos dado un paso al frente para extraer la menos agua posible del acuífero de Doñana, que como todos sabemos, está declarado como sobreexplotado", ha querido destacar Román.

IA E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL AGUA

Tras la visita a las instalaciones, el salón de actos de la biblioteca municipal de la localidad ha acogido la jornada técnica en la que se analizado el presente y el futuro del regadío. En total han sido seis las charlas y ponencias que se han celebrado, además de una mesa debate.

En su intervención, Juan Carlos Gázquez, experto de Cajamar, ha abordado las innovaciones tecnológicas para una gestión eficiente del agua. Por su parte, Francisco Carrasco, de Feragua, ha hablado sobre el regadío y el recurso hídrico de Andalucía.

Ambos, han desgranado cómo la digitalización y el telecontrol están trasformando las fincas en laboratorios de precisión. Porque, aseguran, "el sector sabe que no solo hace falta ser eficiente, sino también trasparente y proactivo".

El CSIC, representado por Vicente Marical, ha recalcado que Doñana se enfrenta a serios retos biológicos y climáticos que solo se pueden superar con cultivos más eficientes y una mentalidad renovada.

La nota más innovadora de la jornada la ha aportado el bloque de la Inteligencia Artificial, que ha vertebrado varias intervenciones. Es el caso de la ponencia de Joaquín Soriano, de Ikos Advanced, sobre el uso de la IA para gestión del agua en la agricultura.

Alejandro Pérez, de la Universidad de Cartagena, ha puesto el foco en cómo, a través del uso de la Inteligencia Artificial, se puede conseguir reducir la huella hídrica y de carbono. Cuestión que ha coleado en la mesa debate sobre la gestión del recurso hídrico en la agricultura de Doñana, con la participación de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria María Martín; el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda; el presidente de Maenoba, Álvaro Pallarés, y Ramón González, de Aljarafesa, y moderada por el director de la Revista Campo, Máximo Gómez.

SOSTENIBILIDAD Y REVISIÓN DE MODELOS

El poso que ha dejado esta jornada es una llamada a la acción al agricultor para que, él mismo, continúe su proceso de concienciación hacia prácticas cada vez más sostenibles. Uno de los aspectos más relevantes que se ha puesto de manifiesto es el origen de la inversión.

Un ejemplo es la Comunidad de Regantes del Partido de Resina que asume el reto con financiación propia, dejando claro el compromiso directo que tienen con los agricultores y con la modernización de explotaciones.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Aznalcázar, el encuentro ha servido para trasladar a las administraciones una reivindicación constructiva: la necesidad de mirar hacia los modelos de éxito de Murcia y Almería.

A su juicio, el sector aboga por "un sistema donde la carga del proceso de regeneración recaiga sobre quien genera el vertido, incentivando y motivando así al agricultor para que el uso de estas aguas no convencionales sea una alternativa económica y ambiental atractiva".