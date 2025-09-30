La Plaza del Clima y la Energía de la Diputación de Cádiz llega a Conil para concienciar sobre hábitos más sostenibles

La Plaza del Clima y la Energía de la Diputación de Cádiz en Conil de la Frontera - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

La Plaza del Clima y la Energía de la Diputación de Cádiz ha llegado a Conil de la Frontera para concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de adoptar hábitos de uso energético más sostenibles. La idea es aportar información para comprender los efectos en el cambio climático de los modelos de energía contaminantes, y que ese conocimiento lleve a la ciudadanía a "tomar partido".

Este espacio de aprendizaje y sensibilización recorrerá también durante las próximas semanas los municipios gaditanos de Jerez de la Frontera, Ubrique, Cádiz, La Línea de la Concepción y Trebujena, ha indicado la Diputación en una nota.

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, y el concejal de Medio Ambiente, José Ramón Rosado, han sido los encargados de inaugurar la primera de las Plazas del Clima y la Energía programadas.

En la plaza de la Torre de Guzmán, la Diputación ha previsto una serie de actividades lúdicas y ha instalado puestos informativos con los que se anima a la ciudadanía a convertirse en "guardianes del planeta".

Vidal ha recordado en su intervención que la provincia "no es ajena al cambio climático", por lo que "es fundamental que la Diputación invierta y desarrolle este tipo de acciones". También ha considerado "importante" que los ayuntamientos colaboren desde las áreas de medioambiente y las alcaldías, y que "todos trabajemos para intentar paliar y retrasar en lo posible el grave problema que supone el cambio climático".

La Plaza del Clima y la Energía, ha explicado, es una iniciativa inspirada en el proyecto 'Asteklima Azoka', que impulsa la Sociedad Pública de Gestión Ambiental-Ihobe en municipios del País Vasco. En ese sentido, ha agradecido la colaboración de la institución vasca, que ha cedido a la Diputación "todo su conocimiento y experiencia" para hacer posible esta actividad en la provincia gaditana.

La alcaldesa de Conil ha hecho hincapié en que "la educación es la forma más importante de concienciar", y ha coincidido en que este tipo de iniciativas son "fundamentales" porque "el cambio climático es innegable, es un hecho que nos está afectando en el día a día".

Además, ha aprovechado sus declaraciones para "invitar" a la población a que pasen por este espacio, con el convencimiento de que es una iniciativa "importante para generar conciencia" y para "aprender esos pequeños gestos en pos de todo lo que tiene que ver con el cambio climático".

Quienes visiten la Plaza del Clima y la Energía encontrarán una serie de puestos informativos con actividades y juegos adaptados a las diferentes edades, mediante las que se puede aprender sobre el cambio climático, la eficiencia y el ahorro energético, la movilidad sostenible, el consumo responsable y la gestión del agua.

La visita a la Plaza del Clima y la Energía comienza adquiriendo un pasaporte. A medida que se vayan superando los juegos propuestos en cada expositor, los visitantes irán cumpliendo retos que luego podrán canjear por regalos y, sobre todo, se convertirán en "auténticos aliados del Clima y la Energía". Además, cada jornada hay programados espectáculos de magia, música, títeres y cuentacuentos.

La Plaza del Clima y la Energía es una actividad destinada a todos los públicos. Estará abierta en Conil durante la jornada de hoy y el miércoles en horario de mañana, entre las 10,00 horas y las 14,00 horas, y de tarde de 16,00 horas a 20,00 horas.

Durante las mañanas hay concertadas visitas de escolares de la localidad.